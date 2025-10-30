Ibiza aprueba crear una zona deportiva al aire libre en Can Misses
El pleno municipal también aprueba un convenio con el instituto Sa Colomina para su uso deportivo en horario no escolar
PP y Unidas Podemos han apoyado este jueves en el pleno municipal de Vila una moción de Vox que pedía construir un recinto para practicar deporte al aire libre en Can Misses, en una parcela en la que confluyen las calles des Freu y del periodista Enric A. Fajarnés Ramon. "Antes estaba ocupada por un parque infantil y ahora se encuentra en desuso", ha señalado el concejal de Vox Luis Fernando Astorri, cuya moción ya había sido consensuada en reuniones previas con otros grupos políticos municipales. El PSOE se ha abstenido.
"La parcela ya fue en su momento una pequeña zona infantil que quedó inutilizada hace más de una década; entre otras cosas, porque se hacía un uso indebido, pero los vecinos también nos piden que hagamos algo así", ha señalado la teniente de alcalde y concejala de Obras Blanca Hernández, quien ha afirmado que ya estaban valorando esta posibilidad y que se está trabajando en ello.
Además, el pleno ha aprobado por unanimidad un convenio de colaboración plurianual con el instituto Sa Colomina para su uso deportivo en horas no escolares, algo que se lleva haciendo años sin acuerdo de por medio, según la teniente de alcalde y concejala de Deportes Catiana Fuster. En este punto PP y PSOE han vuelto a confrontar sus proyectos de nuevos espacios deportivos en un municipio que sufre una carencia en este sentido.
