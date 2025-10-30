El pleno de Ibiza aprueba crear subvenciones para el cambio de tuberías en comunidades de vecinos
En el municipio hay 75 comunidades con contador general y otras 100 necesitarían contar con esta herramienta
PP, PSOE y Vox han votado a favor este jueves de una moción de Unidas Podemos en el pleno de Vila para que "el Ayuntamiento se comprometa a presentar una línea de subvenciones para el cambio de tuberías destinada a las comunidades" de vecinos, explica Guadalupe Nauda, edil morada.
El teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, ha explicado que "en edificios antiguos, muchas veces los contadores no están ubicados en la fachada, que es donde acaba la competencia municipal, sino en azoteas o cuartos interiores". En estos puntos, "para controlar que no haya pérdidas se instalan contadores generales, y si la suma de todos ellos" se altera, "significa que en la comunidad hay una fuga". Algo "difícil de localizar" y con "un coste elevado de reparación".
"En el municipio hay unas 75 comunidades con contador general, de las que 45 presentan este tipo de problemática. Además, está estudiado que hay 100 comunidades más que necesitarían contadores generales, y se estima que la mitad de estos 100 también pueden sufrir esta problemática", ha detallado Grivé, antes de decir que "con la nueva contrata se instalarán esos 100 contadores generales y se telecontrolarán". Mientras tanto, ha concluido Grivé, es "acertada" la propuesta de Unidas Podemos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- El coche arrastrado por la riada en Santa Eulària: 'Que nadie te diga dónde puedes aparcar