El pleno de Ibiza aprueba crear subvenciones para el cambio de tuberías en comunidades de vecinos

PP, PSOE y Vox han votado a favor este jueves de una moción de Unidas Podemos en el pleno de Vila para que "el Ayuntamiento se comprometa a presentar una línea de subvenciones para el cambio de tuberías destinada a las comunidades" de vecinos, explica Guadalupe Nauda, edil morada.

El teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, ha explicado que "en edificios antiguos, muchas veces los contadores no están ubicados en la fachada, que es donde acaba la competencia municipal, sino en azoteas o cuartos interiores". En estos puntos, "para controlar que no haya pérdidas se instalan contadores generales, y si la suma de todos ellos" se altera, "significa que en la comunidad hay una fuga". Algo "difícil de localizar" y con "un coste elevado de reparación".

"En el municipio hay unas 75 comunidades con contador general, de las que 45 presentan este tipo de problemática. Además, está estudiado que hay 100 comunidades más que necesitarían contadores generales, y se estima que la mitad de estos 100 también pueden sufrir esta problemática", ha detallado Grivé, antes de decir que "con la nueva contrata se instalarán esos 100 contadores generales y se telecontrolarán". Mientras tanto, ha concluido Grivé, es "acertada" la propuesta de Unidas Podemos.