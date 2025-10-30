Ibiza Halloween Festival: El terror toma Can Ventosa

Can Ventosa ha dejado de ser un teatro para transformarse en la casa del terror de Ibiza. La nueva edición del Ibiza Halloween Festival quedó oficialmente inaugurada este miércoles con una gala que combinó sustos, humor y homenaje al mejor cine de terror.

Sobre el escenario, Ses Pageses Emprenyades pusieron el toque de comedia macabra a la noche. Entre chistes, chillidos y alguna que otra “aparición”, presentaron el Jalogüin a su manera, llenando el auditorio de risas nerviosas y sustos improvisados. La concejala de Cultura, Carmen Domínguez, dio la bienvenida al público y presentó el peculiar galardón que recibirán el domingo los ganadores de las distintas secciones.

Un momento de la presentación del festival, en Can Ventosa / Pauxa Films

La primera sesión de cine incluyó nueve cortometrajes y la inquietante cinta finlandesa 'Gravediggers', un relato postapocalíptico donde el miedo se mezcla con la soledad y la supervivencia. Además, se desvelaron las palabras obligatorias —'llave' y 'cena'— que deberán incluir los participantes del concurso Terror Express, donde los cineastas tienen apenas un minuto para provocar el pánico.

Pero esto es solo el principio. El festival despliega su programa más escalofriante durante el fin de semana. El viernes 31 de octubre, el 'día grande', el terror saldrá a las calles con actividades gratuitas para todos los públicos. A partir de las 17 horas en Vara de Rey, un ejército de maquilladores transformará a los asistentes en brujas, zombis y espectros. Más tarde, a las 20 horas, abrirá sus puertas el Túnel del Terror en el C19, una experiencia inmersiva al estilo escape room, donde los participantes deberán superar retos mientras esquivan a los personajes que habitan el pasaje más oscuro de la isla.

Monster Walk y Monster Pasarela

A las 21 horas, la icónica Mandarina Asesina conducirá desde el escenario de Vara de Rey la Monster Walk, un desfile de criaturas del inframundo que recorrerá el centro de Ibiza hasta desembocar en la Monster Pasarela. Allí, con la 'niña del exorcista' y el 'padre Karras' como maestros de ceremonias, los participantes podrán exhibir sus disfraces más aterradores para optar a los premios antes de la actuación de Marc Riera, que pondrá ritmo a la noche con un concierto de rock de inspiración demoníaca.

La concejala Carmen Domínguez con Ses Pageses Emprenyades / Pauxa Films

El sábado 1 y domingo 2 de noviembre, el terror dejará espacio a la fantasía con sesiones matinales dedicadas a los más pequeños. Entre las proyecciones destacan la producción española 'Lincessa' y la película mexicana 'Un disfraz para Nicolás', que aportan ternura y magia al fin de semana más oscuro del año.

El cierre llegará el domingo 2 de noviembre con la ceremonia de clausura en Can Ventosa, donde se entregarán los premios de las secciones oficiales y del concurso Rictus, cuya exposición puede visitarse en la C19 hasta esa misma mañana. También se proyectarán los cortometrajes del concurso Terror Express y el clásico del género 'L’Intérieur', seleccionado por el director del festival, Adrián Cardona.