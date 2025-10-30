Ibiza cede terrenos al Ibavi para construir más de 200 viviendas protegidas de alquiler

El Ayuntamiento de Ibiza ha dado un paso más en su estrategia de facilitar el acceso a la vivienda con la cesión de dos parcelas municipales al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi). La medida, aprobada por unanimidad en el pleno municipal, permitirá levantar más de 200 viviendas protegidas en régimen de alquiler con precios máximos regulados.

Las parcelas se encuentran en las calles Sant Francesc de ses Salines, 15, y Canàries, 16, y se incorporarán al programa autonómico 'Construir para alquilar', impulsado por la Conselleria de Vivienda del Govern balear.

Prioridad para residentes y jóvenes

Según las bases del proyecto, se dará prioridad a las personas empadronadas en el municipio con una residencia continuada de al menos diez años, además de reservar un 25% de las viviendas a menores de 35 años.

El consistorio también recibirá el uso gratuito de los locales situados en las plantas bajas de ambos edificios, que pasarán a formar parte del patrimonio municipal y se destinarán a equipamientos o servicios de interés público.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, destaca que esta cesión “representa un paso decisivo en la creación de vivienda asequible en el municipio y un compromiso real con las familias y los jóvenes que quieren vivir y trabajar en la ciudad”.

Durante la misma sesión plenaria se abordaron otros asuntos, como la modificación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, con un incremento del 6,5% para mejorar el servicio, o la desafectación de dos parcelas destinadas a nuevos centros educativos: un Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) y un Instituto de Educación Secundaria.

Además, se aprobó el nuevo Plan de Emergencias Municipal (PEMU) 2026-2029, que refuerza la coordinación ante situaciones de riesgo y actualiza los protocolos de actuación.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Ibiza refuerza su política de poner suelo público al servicio del interés social, especialmente para responder a la demanda de vivienda asequible en un municipio donde los precios del alquiler se han disparado en los últimos años.

La iniciativa forma parte del plan “Ibiza, una ciudad para vivirla”, con el que el consistorio busca equilibrar el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de los residentes.