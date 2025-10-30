El Govern prevé que los afectados por las danas en Ibiza cobren las ayudas antes de Navidad

Los afectados por las lluvias torrenciales que azotaron Ibiza las pasadas semanas podrán empezar a cobrar las ayudas de alivio que impulsa el Ejecutivo autonómico, con una dotación de cinco millos de euros, antes de Navidad, según ha afirmado este jueves la consellera balear de Presidencia, Antònia Estarellas.

La consellera ha asegurado que confía en que se podrán pagar antes de que acabe el año después de una reunión con otras instituciones y expertos para la preparación de un plan para el eclipse total solar de 2026. Estarellas ha explicado que Govern y Consell de Ibiza están ultimando la redacción de los convenios que permitiránel lanzamiento de las aportaciones y escecificarán cómo estas se van a distribuir.

Los representantes del Govern se reunieron la semana pasada con diferentes patronales y el ejecutivo está ahora a la espera de las valoraciones de daños. Cuando estén disponibles se podrán lanzar las líneas de ayudas a fondo perdido, para que sirvan de alivio mientras llegan otras ayudas.

Estarellas ha recordado que el Gobierno central todavía no ha aprobado la declaración de zona gravemente afectada, lo que impulsaría la tramitación de las ayudas estatales.

A fondo perdido

La consellera explicó tras la reuni´ñon del Consell de Alcaldes de Ibiza de la pasada semana que esos cinco millones son a fondo perdido. Habrá dos líneas de ayudas: una estará destinada a cubrir los daños producidos en viviendas (enseres domésticos de carácter básico y bienes de primera necesidad) y vehículos de particulares que hayan sido declarados siniestro total por la aseguradora por efecto de los efectos de las lluvias. La segunda línea será destinada a establecimientos comerciales, turísticos e industriales y a trabajadores autónomos, con una ayuda mínima de 2.000 euros, que podría llegar hasta los 10.000 euros por empresa: “Las ayudas llegarán a todo el mundo, y si nos quedamos cortos, pues se ampliarán. Es una cantidad inicial que, evidentemente, se completará”, aseguró entonces Estarellas.

Los interesados tendrán que hacer las gestiones previas con sus compañías de seguros o con el Consorcio de Compensación (si disponen de seguro) y no podrán percibir ayudas por aquellos bienes que hayan sido repuestos (física o económicamente) por las compañías aseguradoras.