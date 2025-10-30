Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espacio Micus revive ‘Conventus in Mare Nostro’ con un recital poético multilingüe

Julio Herranz, Júlia Roig y Jean Willi recitarán los poemas del libro que unió al poeta y al artista Eduard Micus hace más de tres décadas en Ibiza

El libro 'Conventus in Mare Nostro' / Espacio Micus

Redacción Cultura

Ibiza

El Espacio Micus de Jesús acoge este domingo 2 de noviembre a las 12 horas un recital poético multilingüe que recupera uno de los proyectos más singulares del diálogo entre poesía y arte nacidos en Ibiza: 'Conventus in Mare Nostro', el libro que unió en 1993 al poeta Julio Herranz y al artista visual Eduard Micus.

La cita forma parte de las actividades organizadas para conmemorar el centenario del nacimiento de Eduard Micus, cuya exposición retrospectiva aún puede visitarse en el mismo espacio, fundado por su familia. En esta ocasión, el recital propone un encuentro entre lenguas y sensibilidades que refleja la diversidad cultural de la isla.

Herranz, autor de los poemas, estará acompañado por Júlia Roig y Jean Willi, que los recitarán en castellano, catalán y alemán, respectivamente, los tres idiomas en los que fueron escritos originalmente. El latín del título —'Conventus in Mare Nostro', 'Encuentros en nuestro mar'— simboliza precisamente el punto de conexión entre las tres lenguas y culturas que conviven en Ibiza.

Diálogo visual y poético

Publicado hace más de treinta años, el libro reunió los poemas de Herranz y los dibujos expresionistas de Micus, donde el trazo, el gesto y la palabra se entrelazan en un diálogo visual y poético sobre la identidad, el mar y la memoria compartida.

El recital, abierto a todos los públicos, "invita a redescubrir esa obra conjunta en el mismo espacio donde el arte de Micus sigue vivo, transformando la lectura en una experiencia sensorial y colectiva", señalan desde el Espacio Micus.

