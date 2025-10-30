Edu Soto, David Domínguez, Fran Pati y Jesús Arenas, en el XVI Festival del Humor de Ibiza

Can Ventosa acogerá una nueva edición del Festival del Humor de Ibiza, que este año celebra su decimosexta edición del 6 al 9 de noviembre con cuatro jornadas de humor, música y espectáculos para todos los públicos. Componen el cartel en esta ocasión Edu Soto, David Domínguez, Fran Pati y Jesús Arenas, además del espectáculo 'Ocho apellidos ibicencos'.

El organizador del festival, José Boto, y la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, han explicado este jueves, durante la rueda de prensa celebrada en Can Botino, que el festival comenzará el jueves 6 de noviembre con Edu Soto y su nuevo espectáculo 'Más vale solo que ciento volando Revolution', una propuesta llena de improvisación, comedia musical e interacción con el público.

El viernes 7 de noviembre será el turno de David Domínguez con 'El Raro de los 90', un viaje cómico y nostálgico por los años noventa que ha triunfado en toda España y que llega por primera vez a Baleares.

El sábado 8 de noviembre, el público podrá disfrutar de la comedia local '8 Apellidos Ibicenco'”, que retrata con humor y cariño la forma de ser de la sociedad ibicenca. El espectáculo incluirá escenas inéditas y música en directo de la Ibiza Comedy Band.

Finalmente, el domingo 9 de noviembre cerrará el festival 'Humor manchego', con Fran Pati y Jesús Arenas, dos referentes del humor castellanomanchego que presentarán un espectáculo cargado de risas, cotidianidad y espíritu rural.

Todas las funciones se celebrarán en el Teatro de Can Ventosa, a las 21 horas, excepto la del domingo, que será a las 20 horas. Las entradas ya están disponibles en la web: https://joseboto.com/festival-del-humor-de-ibiza.