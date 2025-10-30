Edu Soto, David Domínguez, Fran Pati y Jesús Arenas, en el XVI Festival del Humor de Ibiza
Del 6 al 9 de noviembre se celebra una nueva edición del festival, que este año celebra su decimosexta edición
Can Ventosa acogerá una nueva edición del Festival del Humor de Ibiza, que este año celebra su decimosexta edición del 6 al 9 de noviembre con cuatro jornadas de humor, música y espectáculos para todos los públicos. Componen el cartel en esta ocasión Edu Soto, David Domínguez, Fran Pati y Jesús Arenas, además del espectáculo 'Ocho apellidos ibicencos'.
El organizador del festival, José Boto, y la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, han explicado este jueves, durante la rueda de prensa celebrada en Can Botino, que el festival comenzará el jueves 6 de noviembre con Edu Soto y su nuevo espectáculo 'Más vale solo que ciento volando Revolution', una propuesta llena de improvisación, comedia musical e interacción con el público.
El viernes 7 de noviembre será el turno de David Domínguez con 'El Raro de los 90', un viaje cómico y nostálgico por los años noventa que ha triunfado en toda España y que llega por primera vez a Baleares.
El sábado 8 de noviembre, el público podrá disfrutar de la comedia local '8 Apellidos Ibicenco'”, que retrata con humor y cariño la forma de ser de la sociedad ibicenca. El espectáculo incluirá escenas inéditas y música en directo de la Ibiza Comedy Band.
Finalmente, el domingo 9 de noviembre cerrará el festival 'Humor manchego', con Fran Pati y Jesús Arenas, dos referentes del humor castellanomanchego que presentarán un espectáculo cargado de risas, cotidianidad y espíritu rural.
Todas las funciones se celebrarán en el Teatro de Can Ventosa, a las 21 horas, excepto la del domingo, que será a las 20 horas. Las entradas ya están disponibles en la web: https://joseboto.com/festival-del-humor-de-ibiza.
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- El Consell de Ibiza ordena el cierre cautelar de Can Dog por incumplimientos en bienestar animal
- El choque frontal de dos vehículos colapsa la carretera de Santa Eulària