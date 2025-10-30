Desconvocada la huelga en las residencias del Govern en Ibiza tras un acuerdo de subida salarial

Representantes de las consellerias de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia y de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social han llegado este jueves a un acuerdo con los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (Tamib), con el que el Govern se compromete a calendarizar los incrementos salariales de los trabajadores de la Fundación. Según han informado desde el Govern balear en un comunicado de prensa, este acuerdo implica la suspensión definitiva de la huelga iniciada el pasado 15 de octubre.

Según el acuerdo, la Fundación se compromete, una vez haya finalizado la tramitación parlamentaria del Decreto Ley aprobado por Consell de Govern el pasado viernes y con los correspondientes informes favorables, a presentar un calendario detallado con las fechas de cobro de las cantidades adeudadas. El primer pago será del 33,33 % del total en 2025, del 73,33 % del total en 2026 y del 100% en 2027. La subida salarial se aplicará a todo el personal de la Fundación.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha asistido a la reunión, en la que ha agradecido a los trabajadores su buena disposición y el talante demostrado durante todos estos días de negociación y ha celebrado el acuerdo, con el que se da una respuesta a la reivindicación que han llevado a cabo los trabajadores desde 2019.