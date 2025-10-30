La Aemet desactiva la alerta amarilla en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado a alerta amarilla la alerta por lluvias y tormentas en Ibiza, que desde esta mañana se encontraba activa. Se esperaban precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Emergencias 112 recomienda, en caso de lluvias y tormentas, adoptar medidas para impedir la entrada de agua en los domicilios asegurando puertas y ventanas y evitar dejar en el exterior objetos o muebles que puedan ser arrastrados por el agua.

También no bajar a zonas inundables como sótanos y garajes, cerrar el interruptor general de electricidad en el caso de inundación y extremar las precauciones en la carretera.