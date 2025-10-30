Comienza la batalla por el relato de cómo se construyeron las autovías de Ibiza

El PP parece dispuesto a dar la batalla por el relato de cómo se fraguaron las autovías de Ibiza, entre otras cosas para descargarse culpabilidades por las continuas inundaciones de la del aeropuerto y endosárselas al PSOE y al resto de la izquierda. El pleno de este jueves en Sant Josep fue el ring del primer asalto de este combate.

Todo empezó con la moción presentada por el PSOE sobre medidas para hacer frente a las recientes inundaciones, que fue rechazada (salvo el primer punto, de apoyo a los afectados) con los votos en contra de PP y Vox. En ella se instaba al equipo de gobierno a crear una línea específica de ayudas destinada a apoyar a las personas, empresas y entidades afectadas por los episodios meteorológicos extremos de septiembre y octubre: "Intentan hacer ver que hasta que no se declare la zona de emergencia de Protección Civil por parte del Gobierno, los ayuntamientos no pueden hacer nada", apunta Vicent Roselló, portavoz del partido en Sant Josep y secretario general en la isla, respecto al rechazo de los populares a ese punto. "Los ayuntamientos, Consell y Govern deben actuar ahora, ejecutar, gastar y, una vez se haya hecho dicha declaración, pedir las subvenciones directas de todo aquello gastado y relacionado con las inundaciones", afirma.

Pero ni caso le hicieron, como también desoyeron su petición de que el Govern prohíba la construcción en las áreas de prevención de riesgos, retire la medida de amnistía de edificaciones ilegales situadas en estas zonas y no recule con la propuesta, anunciada por la presidenta balear, de modificar el Plan de gestión de recursos hídricos para facilitar la construcción en zonas inundables.

"Aquí hay mucha tela que cortar"

La pelea dialéctica comenzó cuando Vicent Roig, alcalde de Sant Josep, razonó por qué votaría en contra del punto 4 de esa moción, el que insta al Consell a la ejecución urgente de obras correctoras en la carretera del aeropuerto para solucionar los problemas de drenaje: "Si se hubieran hecho las obras previstas en el proyecto aprobado en 2004 en la carretera del aeropuerto y de Sant Antoni, ahora estaríamos hablando de otras cosas".

El alcalde criticó que "las modificaciones producidas en los años 2007, 2008 y 2009", cuando ya no gobernaban los populares ni en el Consell ni en el Govern, así como la ejecución final del proyecto en 2010, que incluyeron "la supresión de carriles, obras de drenaje sustituidas por una balsa que anega todo el Prat d’en Fita y buena parte de la zona de influencia del parque natural de ses Salines", causantes, afirma, de que ese vial se anegue cada vez que diluvia. "Aquí hay mucha tela que cortar y podemos hablar", avisó. Por ejemplo, de que "si el agua no se vertiera a las pluviales municipales y tuviera su propio recorrido, a lo mejor hoy no hablaríamos de daños por alrededor de casi siete millones de euros en la zona de Platja d’en Bossa esos tres días", subrayó Roig.

Desatado, comentó al PSOE que se "podrían haber ahorrado" la moción y haber trabajado "conjuntamente con el Ayuntamiento". "Oportunismo político", lo calificó, para a continuación mostrar unos folios y avisar al PSOE: "Tengo 17 páginas sobre cómo se hizo esa carretera. Vayamos juntos y rectifiquemos lo que se hizo mal".

Cerdo o asesino

Posteriormente, Roig atacó de nuevo: "La moción que han presentado tenía muy mala baba. Si quieren seguir en el fango, sigan. Usted me dice que le trato de cerdo [por lo del fango]; entiendo que usted no me quería llamar asesino el día en que me culpaba de las muertes de la calle es Caló, de la misma manera que yo no le quería tachar de puerco. Ahora, siga usted en el fango si quiere". Aquella referencia a los fallecidos en los accidentes de tráfico de es Caló se produjo en el pleno de septiembre.

“La moción que han presentado tenía muy mala baba. Si quieren seguir en el fango, sigan. Usted me dice que le trato de cerdo; entiendo que usted no me quería llamar asesino el día en que me culpaba de las muertes de la calle es Caló" Vicent Roig — Alcalde de Sant Josep

A juicio del edil de Ara Eivissa, Josep Antoni Prats, que desde aquel 2007 fue responsable de Urbanismo del Consistorio, "también debería buscarse al responsable de que el agua entrara [durante la tormenta y la dana] en el pabellón de Can Guerxo. Si ha entrado no ha sido sólo porque ha llovido mucho, sino porque se le ha tapado la salida del agua, en el paso entre el polideportivo y el campo de fútbol". O también, apuntó, aclarar quién "aceptó que se construyera el edificio de la calle Alzines, al lado del campo de fútbol de Platja d’en Bossa, cuando inicialmente aquella área debería ser una zona pública cedida por la urbanizadora. Y ahora se inunda, claro, es que tendría que haber sido un parque". Incluso puso el ejemplo de las obras en la calle Murtra: "Eran para salvarnos de las futuras inundaciones… ¿De qué inundaciones nos ha salvado? ¿Hay algún responsable de eso? Yo creo que sí".

A Prats le enfada “un poco el intento del PP de exculparse de la responsabilidad de haber construido” la autovía del aeropuerto

A Prats le enfada "un poco el intento del PP de exculparse de la responsabilidad de haber construido" la autovía del aeropuerto: "No deben aprovecharse de la falta de memoria historia de la gente. Son las autovías de la consellera Mabel Cabrer [de Obras Públicas del Govern], de Stella Matutes [consellera insular de Carreteras], del PP. Y las consecuencias de construirlas las avisamos entonces e insistimos durante años. Es hora de buscar responsables, los hay de todos lados".