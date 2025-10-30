Can Coix volverá a la gestión del Ayuntamiento de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni acordó en la sesión plenaria hacerse cargo directamente de la gestión del complejo deportivo de Can Coix con los votos favorables del PP y la abstención del resto de grupos políticos. Esto significa que el Consistorio asumirá los ingresos y gastos asociados a la explotación de las instalaciones, así como las relaciones con los usuarios y proveedores del servicio a partir del 1 de enero de 2026. Así, los trabajadores pasarán a formar parte de la plantilla municipal.

El representante del PSOE Antonio Lorenzo apuntó que la privatización del complejo «fue un error» y señaló que la sociedad municipal Ossan SA quedará «vacía de contenido» después de ese cambio en la gestión. Por ello solicitó retirar del cargo a su gerente, «que cobra un sueldo bastante alto». Ángeles Roselló, de Unidas Podemos, se mostró de acuerdo con la propuesta. El alcalde, Marcos Serra, contestó que se deberá estudiar qué funciones desempeñará y que es seguro que «no cobrará por no hacer nada».

Por otra parte, el Consistorio aprobó por unanimidad un cambio en la Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad para que las farmacias cuenten con una plaza de aparcamiento para sus clientes. Los compradores podrán utilizar este estacionamiento reservado durante un máximo de 15 minutos en el horario de apertura del establecimiento o su servicio de guardia. Lorenzo puntualizó que su partido ya propuso esta variación en esta legislatura.

El mismo punto de la sesión incluyó la ampliación de cinco a 15 días del plazo máximo de estacionamiento de un vehículo en el mismo punto de la vía pública. Según el equipo de gobierno, esta medida busca ofrecer una mayor flexibilidad a los vecinos a la vez que mantiene el buen uso de los espacios de aparcamiento y la rotación en los estacionamientos.

Por último, el Ayuntamiento acordó cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que anula la no admisión del recurso de uno de los licitadores contra el acuerdo de adjudicación del contrato de alumbrado público. Esta medida fue aprobada con el voto a favor de todos los partidos excepto la abstención de Unidas Podemos.

La primera teniente de alcalde, Neus Mateu, confirmó que se «cuantifican» los efectos de este fallo de los tribunales y resalta que la contratación tuvo lugar cuando el PSOE ocupaba la alcaldía de Sant Antoni.

Retraso en las cuentas

La moción de control más destacada de la jornada fue acerca del retraso en la rendición de cuentas generales por parte del Ayuntamiento, ya que el alcalde inició los trámites de las correspondientes a 2021, 2022, 2023 y 2024 el pasado septiembre. El socialista Xavier Rey lamentó el «grave retraso» en el cumplimiento de esta obligación en materia de «transparencia y control financiero». Además, subrayó la posibilidad de que el Consistorio tenga dificultades a la hora de acceder a subvenciones y la posibilidad de que reciba sanciones debido a esta demora.

El concejal de Economía y Hacienda, Antonio Marí, excusó a Serra y aseguró que firmó los documentos «en cuanto el departamento de Servicios Económicos los tuvo listos». Añadió que las cuentas generales de 2025 se presentarán «en tiempo y forma» y que hasta el momento el Consistorio no ha recibido ningún aviso de consecuencias por este retraso. Rey respondió que este trámite es «responsabilidad del alcalde y no del departamento económico».