Baleares se prepara para el "histórico" eclipse solar con un plan especial de seguridad y divulgación científica

El Govern ha constituido este jueves una comisión permanente de trabajo en divulgación y seguridad pública para que el histórico eclipse del próximo 12 de agosto se pueda disfrutar "sin colapsos ni contratiempos", dado que Baleares se encuentra en un punto geográfico privilegiado para observarlo.

La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha presidido una reunión con representantes del Consell de Mallorca y de distintas asociaciones de astronomía. Todos los participantes son agentes implicados en materia de divulgación, observación científica y seguridad pública.

Estarellas ha señalado que "es un reto" porque se producirá en un momento con una presión humana alta, por lo que en la primera toma de contacto con los implicados reunidos han estudiado todos los aspectos a tener en cuenta para hacer los preparativos y han analizado un documento que determina los principales puntos desde dónde se podrá ver para que no haya concentraciones masivas. Ha admitido el temor del Govern ante las informaciones que indican que hay hoteles que "están llenos para esa fecha desde hace 2 años".

La consellera ha adelantado que "se hará un plan de actuación con una vertiente de protección a la ciudadanía por seguridad, sin que se colapse ninguna isla en una fecha muy mala para Baleares con máxima presión turística, y por otra dar la seguridad que la comunidad científica requiere para hacer su trabajo en este fenómeno histórico". La intención es organizar la jornada para evitar por ejemplo "la concentración solamente en la zona de Serra la Tramuntana", cuando el eclipse será perfectamente visible desde cualquier punto de las islas.

"Evitar la masificación"

El director general de Emergencia, Pablo Gárriz, ha incidido en que el objetivo es evitar "la masificación en puntos que son especialmente vulnerables" y aprovechar la oportunidad que supone de concienciar en relación con el medio ambiente y la naturaleza.

Han acordado crear una comisión permanente para planificar las acciones a desarrollar de cara al eclipse solar que se producirá el próximo 12 de agosto a las 20:30 horas, para el que Baleares será un punto geográfico privilegiado de observación en toda su magnitud.

Uno de los principales objetivos es evitar situaciones de colapso y facilitar el acceso de la ciudadanía para que pueda disfrutar del eclipse con comodidad y seguridad, para lo que se procurará descentralizar los puntos de observación desde muchos lugares.

Las entidades trabajarán con los ayuntamientos para habilitar zonas seguras y accesibles desde las que poder observarlo, a los que se pueda llegar con tiempo y facilidad.

Será un acontecimiento extraordinario que, previsiblemente, movilizará masivamente a la población, no solo a la residente, sino también a los visitantes que ya estén en las islas y los que vengan expresamente para disfrutar del fenómeno astronómico.

Otra prioridad es evitar cualquier riesgo, comenzando por concienciar a la población, de todas las edades, sobre cómo observar el eclipse y qué herramientas son necesarias para hacerlo con seguridad.