El Ayuntamiento de Ibiza inicia este viernes el reasfaltado de esta calle

Los trabajos llegan tras la finalización de las obras en la calle de Iboshim

Imágenes de los trabajos de reasfaltado en una calle de Ibiza.

Imágenes de los trabajos de reasfaltado en una calle de Ibiza. / Vicent Marí

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza anuncia que continúa con su plan de mejora de las calles de la ciudad y que mañana viernes iniciará el reasfaltado de la calle Ramon Muntaner, dentro de la nueva fase del Plan municipal de reasfaltados.

Los trabajos llegan tras la finalización de las obras en la calle de Iboshim y mientras aún se continúa actuando en la calle de Francesc Escanelles, según añade el Consistorio en un comunicado

El Ayuntamiento retomó el pasado 3 de septiembre esta nueva fase del plan, con el objetivo de mejorar el estado del firme y reforzar la seguridad vial. Las primeras actuaciones se llevaron a cabo en la Vía Púnica, desde la intersección con Joan Xicó, y posteriormente en la Vía Romana, en el tramo contiguo a esa misma calle.

Una vez finalizados estos trabajos, se amplió la intervención a todo el vial de la Vía Púnica y, más tarde, a la Vía Romana desde la avenida de España.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, destaca que este Plan municipal de reasfaltados "sigue avanzando para mejorar la seguridad vial en Ibiza" y recuerda que las actuaciones se planifican para minimizar las molestias al tráfico, estableciendo "desvíos y avisos de circulación siempre que es necesario".

La presión inmobiliaria ahoga a las familias de Baleares: hasta el 50% del salario se va en vivienda

La mitad de las embarcaciones inspeccionadas por los voluntarios de Salvem sa Badia fondeaban de manera incorrecta

Los premios Savina y Formigó del GEN-GOB de Ibiza regresan después de tres años sin celebrarse

Espacio Micus revive ‘Conventus in Mare Nostro’ con un recital poético multilingüe

Li Ramet convierte el hilo en memoria viva en su exposición ‘Invisible Threads’ en Santa Gertrudis

Estos son los idiomas que se podrán estudiar en la Escuela Oficial de Ibiza en Sa Coma

Fernando Simón: "Habrá otra pandemia: no podemos permitir que tenga el mismo impacto que la del covid"

Edu Soto, David Domínguez, Fran Pati y Jesús Arenas, en el XVI Festival del Humor de Ibiza
