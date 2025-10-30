El Ayuntamiento de Ibiza inicia este viernes el reasfaltado de esta calle

El Ayuntamiento de Ibiza anuncia que continúa con su plan de mejora de las calles de la ciudad y que mañana viernes iniciará el reasfaltado de la calle Ramon Muntaner, dentro de la nueva fase del Plan municipal de reasfaltados.

Los trabajos llegan tras la finalización de las obras en la calle de Iboshim y mientras aún se continúa actuando en la calle de Francesc Escanelles, según añade el Consistorio en un comunicado

El Ayuntamiento retomó el pasado 3 de septiembre esta nueva fase del plan, con el objetivo de mejorar el estado del firme y reforzar la seguridad vial. Las primeras actuaciones se llevaron a cabo en la Vía Púnica, desde la intersección con Joan Xicó, y posteriormente en la Vía Romana, en el tramo contiguo a esa misma calle.

Una vez finalizados estos trabajos, se amplió la intervención a todo el vial de la Vía Púnica y, más tarde, a la Vía Romana desde la avenida de España.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras, Blanca Hernández, destaca que este Plan municipal de reasfaltados "sigue avanzando para mejorar la seguridad vial en Ibiza" y recuerda que las actuaciones se planifican para minimizar las molestias al tráfico, estableciendo "desvíos y avisos de circulación siempre que es necesario".