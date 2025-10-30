Armin Heinemann estrena este domingo en Ibiza ‘Sueños’, un espectáculo que fusiona tango y butoh

El pasado mes de mayo comenzaron los ensayos de ‘Sueños’, el nuevo espectáculo de Armin Heinemann, que, seis años después de presentar en Santa Eulària ‘Regreso al amor’, vuelve a la isla donde residió durante décadas para estrenar en el mismo sitio su nuevo trabajo. Será este domingo, 2 de noviembre, a las 18.30 horas en el auditorio del Palacio de Congresos de Ibiza.

Como en su anterior montaje, el tango y el butoh son los ingredientes principales, aunque en esta ocasión el arquitecto, diseñador y escenógrafo alemán los fusiona, «un invento» marca de la casa.

Matilde Javier Ciria y Veronica Palacios en un ensayo. / ANTONIO BOFILL

La idea, explica el creador de la firma Paula’s Ibiza junto a Stuart Rudnick, «es contar un argumento a través del cuerpo empleando el lenguaje de ambas danzas». «El resultado es una nueva forma de arte, una aventura para el público», resalta Heinemann, para el que «esta combinación solo es posible con bailarines de un nivel muy alto».

Los protagonistas de esta historia, cuenta, son un matrimonio infeliz y un tanguero, que «sueñan sus vidas, sus amores, sus celos y sus enfrentamientos». También aparece en escena «un fauno», que lo que ansía es «poder consolar y apaciguar».

Elenco

El elenco lo integran dos prestigiosos bailarines de tango argentinos, Verónica Palacios y Omar Quiroga, al frente de la compañía Tango Amado, que repiten con Heinemann. A ellos se suman en esta nueva aventura otros tres expertos en este baile, Nahuel Giacone, Giovanni Corral y Florencia Hermida, y un intérprete de danza butoh, Matilde Javier Ciria. Ellos se han encargado de las coreografías, mientras que el creador alemán se ha ocupado de la dirección teatral y de escena, del libreto y de los arreglos musicales. Le acompañan Katia Moretti, a cargo de las luces, Marcos Cuevas, responsable de la parte técnica, y el fotógrafo Jordi Barón, que ha hecho las imágenes que se proyectarán durante el espectáculo.

Ya quedan muy pocas entradas disponibles para asistir al estreno de ‘Sueños’. Se pueden adquirir en entradium.com/events/suenos-dreamstraume.