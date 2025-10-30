Cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE por la limpieza en Ibiza tras la novena modificación del contrato de recogida de residuos

Novena y última modificación posible del contrato de recogida de residuos y limpieza, adjudicado a Valoriza. Es lo que ha aprobado este jueves el pleno municipal del Ayuntamiento de Ibiza con los votos de PP, Vox y Unidas Podemos y la abstención del PSOE, en un debate marcado por los reproches entre los dos partidos que han liderado los gobiernos municipales.

"Queremos resultados. Ojalá esté algo más limpia la ciudad, pero aquí entraríamos en el debate de qué barrios están más limpios, porque evidentemente destinan esfuerzos en unos y en otros no tanto...", afirma el concejal socialista Jordi Salewski mientras el alcalde, Rafael Triguero, niega con la cabeza.

El teniente de alcalde y concejal de Limpieza, Jordi Grivé, hace un repaso de las mejoras introducidas con esta y anteriores modificaciones. Esta, la novena, prevé la "incorporación de tres nuevas máquinas de limpieza con agua a alta presión, el alquiler de dos vehículos recolectores de carga posterior, el incremento del servicio de barrido manual, la ampliación de la jornada de la Brigada de Atención Inmediata por la tarde y la incorporación de un capataz adicional". Esto "equivale a un esfuerzo de 836.100 euros más IVA al año", detalla.

"El problema está en que tenemos un contrato que no sirve y por muchas ampliaciones que ustedes hagan…. Nosotros ya tuvimos que aceptarlo, por responsabilidad. Era un contrato redactado por el PP e hicimos muchas ampliaciones", añade Salewski. Grivé responde que existía la opción de ampliar el precio del contrato en hasta un 20% alcanzado ahora, con esta novena modificación: "Si tan descontentos estaban, haber hecho modificados más grandes. Y desde 2014 había 20 operarios de limpieza barriendo, y no aumentaron la cifra. En el anterior modificado, ya cambiamos a hasta 30 operarios. Es un ejemplo". "Controlamos y gestionamos, y así seguiremos hasta que tengamos una contrata mejor. Esta acaba a finales del 2026".

"Con el último modificado ya pusimos a 15 personas a barrer por la tarde en verano. Por tanto, había más de 20 en todo el contrato (...) Están en su derecho a aumentar [el número], pero ojalá se note. Los contenedores apestan y estamos en invierno, los bajos de las papeleras están llenos de manchas, y es normal que se ensucien, pero la capacidad de reacción no funciona", reprocha el edil del PSOE.

Grivé replica que el PP ha hecho "más trabajo en dos años" que el PSOE en ocho: "Pero nosotros somos muy críticos, se ha mejorado, sí, y también queda mucho por hacer".