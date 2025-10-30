El 61,7% de la población de Ibiza no ha nacido en la isla

La población nacida fuera de las islas es mayoritaria en las Pitiusas. Casi un 62% de los habitantes de Ibiza ha nacido o en el extranjero o en otra comunidad autónoma, porcentaje que alcanza el 62,8% en el caso de Formentera. Son datos de la Memoria de 2024 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) sobre el trabajo y sociedad de las islas, presentado este jueves en el Consell de Ibiza.

De acuerdo con el organismo, de los 161.485 habitantes de Ibiza que figuran en ese año, "si sacáramos la fórmula veríamos que casi 100.000 de ellos no han nacido en la isla", explica Antoni Alcover, secretario general del CES, en la rueda de prensa de presentación de la memoria. Esto se refleja también en el uso del catalán en las pruebas de bachillerato para acceder a la universidad (PBAU), siendo Ibiza la isla en la que menos se emplea esta lengua, con un 32%, frente al 64% de Mallorca y el 58% de Menorca.

Crecimiento demográfico

Durante 2024 Ibiza mantuvo el crecimiento demográfico que lleva experimentando desde hace años, con 2.305 nuevos residentes en la isla, lo que según la memoria del CES ejerce una fuerte presión sobre los recuros naturales de la isla, más, incluso, que la actividad turística. Las Pitiusas son las islas que experimentan la expansión demográfica más intensa de las Baleares, lo que se refleja en el Inicador Sintético Ambiental (ISM), que mide un total de 23 valores medioambientales como pueden ser la temperatura media, el reciclaje o las emisiones. Así, Ibiza obtiene la menor puntuación de Baleares, con 39 puntos. Especialmente grave es la situación en cuanto al consumo y calidad del agua, con tan solo 16 puntos, y en gestión de residuos, con 37. Además, las reservas hídricas de Ibiza son las más bajas de todo el archipiélago, con un 32% de ocupación en agosto de 2024.

Presión humana

La memoria del CES también analiza la presión humana a la que está sometida la isla. Lo hace analizando el punto más álgido de población, que se da entre la primera y segunda semana de agosto, frente al periodo en la que menos población hay, entre diciembre y enero. Dicho índice se sitúa en el 94%, lo que implica duplicar la población residente todo el año. En el caso de Formentera, esta cifra alcanza el 182%. Ambas islas están muy por encima de la media de Baleares, del 63%. Desde el CES recalcan que esta presión se debe especialmente al crecimiento de la población de los últimos años, no al número de turistas que visitan la isla.

El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones para la mayoría de los españoles y es un problema especialmente acusado en las Pitiusas. De acuerdo con la memoria, Ibiza y Formentera registran los precios más elevados del archipiélago, situando el mercado residencial pitiuso entre los más caros de España y Europa. El Consell Econòmic i Social destaca la carestía de suelo para la construcción como una de las mayores problemáticas en la isla. "Nos llama la atención al respecto que Ibiza registra un mayor número de visados de arquitectura para realizar reformas en viviendas, por encima de la media de Baleares", explica el secretario general del CES. Alcover argumenta que, generalmente es un inicador de crisis en el sector de la vivienda, aunque en esta ocasión "dado que no nos encontramos en una situación de crisis, vemos que es un síntoma de esta carestía de suelo", afirma el secretario general del CES, quien añade que ante esta carestía "la gente opta por restaurar casas". El CES destaca también que un residente de Baleares, destinando el 30% de su salario, necesita una media de 60 años para poder comprar una vivienda, una cifra que duplica la media nacional, situada en los 29,7 años.

Alcover destaca también el déficit en la producción eléctrica de Ibiza. La demanda eléctrica triplica a la producción local, un desequilibrio que "muestra la fuerte dependencia de Ibiza del suministro externo en materia energética", afirma Alcover.