Triguero se harta con la declaración de zona catastrófica: "Ibiza es igual de importante que otros municipios"

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha levantado la voz para reclamar al Gobierno de España que aprueba ya la declaración de la ciudad como ‘Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil’, el término legal actual para la antigua denominación de zona catastrófica.

"Seguimos reclamando celeridad al Gobierno de España para la declaración de zona de emergencia. Mañana hará un mes de la primera dana y la ciudad de Ibiza no puede entender de plazos administrativos. El Ayuntamiento fue ágil y lo pidió tres días después de esa dana, pero seguimos sin respuestas", lamenta Triguero, tras la reunión mensual de la junta de seguridad local celebrada en Can Botino.

El alcalde revela que habla "prácticamente a diario con el delegado del Gobierno", Alfonso Rodríguez, para trasladarle la "necesidad que tiene Ibiza de volver a la normalidad después de estas inundaciones", pero de momento sin obtener frutos.

A la hora de valorar la respuesta en la rapidez del Gobierno central, el alcalde ve un agravio comparativo con otros municipios que ha conocido después de interesarse por la situación de lugares de la Península que el pasado verano se vieron afectados por incendios devastadores.

"He tenido la oportunidad de hablar con alcaldes de alguna zona afectada a las que, sin tramitar ni mover ni un solo documento, se le has declarado zona de emergencia. Nosotros prácticamente en una semana hemos hecho todos los informes de daños en infraestructuras municipales y en todos nuestros comercios. Esa documentación ya está en manos de la delegación del Gobierno. Esperamos que, después de un mes, el Gobierno de España tenga bien atender la solicitud de este municipio, que es igual de importante que otros municipios de España", reclama.

"La declaración está más que justificada"

Teniendo en cuenta que "los daños son visibles y son muchos" después de las dos danas que arrasaron Ibiza durante el último mes, Triguero considera que "la declaración de emergencia está más que justificada" y que "no hace falta detallar todos" los desperfectos para que se produzca esa esperada declaración que solo puede emanar del Ejecutivo central.

"El Ayuntamiento de Ibiza ha sido leal con todas las instituciones. Hemos hecho los trámites que nos tocaban, la solicitud todos los estudios previos. Si la excusa son los proyectos, que no se preocupen, que los tendremos cuanto antes", promete, visiblemente enfado por la situación.

Además, recuerda que la declaración de zona catastrófica "no solo va vinculado a una cuestión de las ayudas" a las que puedan optar todos los afectados en el municipio, sino que también están en juego "muchas bonificaciones fiscales para vecinos que han perdido sus casas y comerciantes que han visto afectados sus negocios".

"Por lo tanto, la declaración es de imperiosa necesidad para la ciudad", reitera, cifrando en 357 los comercios afectados por las inundaciones y en unas 40 el número de viviendas que han quedado destruidas por este motivo.

El ejemplo del IBI

"No es normal que a una persona que ha perdido su vivienda el Ayuntamiento le tenga que repercutir el IBI. Y para no repercutirlo necesitamos la declaración de emergencia", ejemplifica el alcalde, añadiendo que "la ciudad de Ibiza está preparada para ser una administración ágil".

"Lo que no entienden nuestros vecinos y a donde no queremos ir a lo que ha pasado en muchos lugares de España donde han pasado meses, incluso años, y muchos vecinos todavía ven sus calles afectadas y ayudas que están por llegar", advierte.

Ibiza tiene un espejo reciente y cercano donde mirarse, la dana que en agosto de 2024 provocó graves daños en Menorca, concretamente en los municipios de Es Mercadal y Alaior. El 30 de agosto del año pasado, el pleno del Consell de Menorca aprobó por unanimidad solicitar la declaración de zona catastrófica al Gobierno central. El Consejo de Ministros estudió y aceptó esta petición en su reunión del 1 de octubre, un mes después de la reclamación, exactamente el plazo que ahora se cumple en Ibiza.

"Hay personas que no han podido volver a sus viviendas. Hay comunidades de propietarios, edificios, aparcamientos, trasteros que se han visto afectados. Cuentan con nuestro soporte, pero necesitamos culminar el proceso de esta declaración de emergencia para poder hablar de forma clara y honesta sobre la ayudas las que van a poder optar todos ellos", finaliza Triguero.