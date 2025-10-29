Piden más agilidad a la Administración en la gestión de las bajas laborales médicas

La agilización de los trámites de las bajas por incapacidad temporal (IT) protagonizó este martes la jornada sobre absentismo laboral organizada por Pimeef (en colaboración con el Govern y el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, Ibassal) y celebrada en el Club Diario de Ibiza. Representantes de patronales y profesionales vinculados a este aspecto del mercado laboral lamentan la lentitud de los procesos, lo que puede generar problemas como que la empresa tenga que asumir la ausencia de un trabajador que se pasa una semana sin obtener la baja oficialmente porque no le dan cita con su médico de cabecera hasta dentro de una semana. Un ejemplo que salió a colación en más de una ocasión durante las conferencias y mesas redondas del evento, presentado por la periodista Montse Monsalve, entre otras casuísticas.

"Es cierto que deberíamos tener tiempos más cortos para poder valorar a una persona", reconoció Margarita Bauzá, inspectora médica del Ib-Salut, en referencia a los casos de salud mental. De éstos, recuerda que "no se trata de hacer una radiografía", sino que el diagnóstico es más complejo. Esta profesional, que es médica de familia, lleva once años como inspectora y hace hincapié en que, en cuestiones de salud mental, "se necesitan muchísimos más psiquiatras, psicólogos y médicos de familia": "Yo llevo la inspección de Ibiza, Formentera y Menorca, más todo lo que me reparten, que me toca, de Mallorca. No damos abasto y tenemos que remar juntos mutuas, empresarios, médicos, inspección...". En este sentido, otro de los pilares de discusión fue qué pueden hacer las empresas para garantizar un buen ambiente laboral, formar a sus plantillas y trabajar para que el trabajador se sienta alineado con los objetivos de la empresa. Algo que, afirmaron varios expertos, disminuye las probabilidades de absentismo.

Rafael Tur, responsable del departamento jurídico laboral de correduría de seguros Unidad, destacó que "tiene que haber profesionales que sepan distinguir" las bajas reales de las fraudulentas: "Si no, ponemos todo en el mismo saco y se perjudica al trabajador" que sí está enfermo. Es muy importante que existan los recursos suficientes por parte de la Administración para que la gente no tenga que esperar una semana". En este sentido, detalló que, por su trabajo, le consta que hay ocasiones en las que pides cita para el médico de cabecera "y te la dan al cabo de una semana". "Es una semana en la que tienes una posible baja justificada, estás en tiempo de espera y la empresa no puede actuar disciplinariamente porque está en un stand by". Esto "puede ser utilizado abusivamente por parte de ciertas personas".

"Entorno saludable"

José María Peiró, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y catedrático emérito de la Universidad de Valencia, coincidió en que hacen falta psicólogos de la salud, clínicos "y también psicólogos del trabajo, que ayudan a rediseñar puestos, entrenar a supervisores y mandos intermedios, etc…". "Las empresas deben trabajar para dar calidad al puesto de trabajo y un entorno saludable".

¿Qué factores han influido en el aumento del absentismo? Bauzá destacó el cambio de normativa: "Antes los médicos dábamos una baja y veíamos al paciente cada semana sí o sí. Ahora, si se presume que el proceso va a ser largo, son cada 30 o 35 días. Esto se une a que el médico de cabecera está sobresaturado. Así que si hoy, 28 de octubre, veo al paciente y el próximo parte le toca el 2 de diciembre, le doy cita ese día aunque pueda pensar que puede estar recuperado" antes. También hizo referencia a que con el covid se instauraron las consultas telefónicas. "Por teléfono puedo decir o hacer creer al médico cualquier cosa, pero es la única salida de los médicos de primaria para dar una cierta asistencia a esta persona".

"Y estamos en una precaria situación de [falta de] médicos de familia, que somos los gestores de las IT". También señaló, como otros intervinientes, que a raíz de los años de covid hay "muchísima baja fraudulenta", y explicó que para luchar contra ello se necesitan pruebas que tal vez tiene la propia empresa.

Xavier Simonet, presidente en Baleares de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, lamentó que el ordenamiento jurídico "ha envejecido mal": "En lo que respecta a la IT, está provocando un sistema muy alambicado de la propia administración para la gestión de las prestaciones económicas y sanitarias".