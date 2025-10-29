El Instituto Balear de Salud Laboral busca recurrir a las mutuas para "agilizar" la gestión de las bajas

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), dependiente del Govern, quiere recurrir a las mutuas para "agilizar" la gestión de las bajas laborales, explicó este martes en Ibiza Óscar Jesús Paz, director de dicho organismo. "Queremos que se puedan agilizar las pruebas diagnósticas y para esto se ha firmado un convenio entre la conselleria de Salud y el Instituto Nacional de la Seguridad Social" (INSS). Esto, afirma, "permitirá que todas las personas con diagnóstico de una posible incapacidad temporal [IT] por trastorno musculoesquelético de origen traumatológico puedan ser derivadas a las mutuas". Sostiene que es para "ayudar a descongestionar las listas de espera del sistema público".

Otro de los objetivos es que Salud "acepte pruebas de entidades privadas como las mutuas o centros médicos privados, independientemente de si esas pruebas o IT tienen un origen traumatológico". "Pongamos el caso de alguien que está de baja por un asunto traumatológico. Ahora esto con el convenio ya queda resuelto, pero ocurría que le decían que debía esperar cuatro meses a que le llamasen para una resonancia, por poner un ejemplo". Si la empresa tenía contratada a una mutua, "este trabajador iniciaba la recuperación" con ésta. "Luego se presentaba en el centro de salud con la resonancia, ante lo que el médico le decía que tenía que esperar a que le llamaran ellos, que no aceptaba pruebas privadas. Pero luego ese médico estaba en entidades privadas por la tarde haciendo resonancias".

También quieren tratar de implementar un "visor compartido", de manera que tanto el servicio público como una mutua puedan acceder a la parte del historial clínico de la problemática del empleado que se analiza en ese caso. "Es para un mayor conocimiento de la baja y de su origen, del tratamiento aplicado, y que ello pueda determinar en mayor medida la posibilidad de alta o baja".