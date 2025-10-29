Estos son los supermercados que abren en Ibiza el sábado 1 de noviembre, Dia de Tots Sants

Este sábado 1 de noviembre se celebra el día de Tots Sants en las islas y en todo el territorio nacional, un festivo recogido en el calendario de fiestas del país. La liberalización de los horarios comerciales desde hace una década hace que siempre que llegue un festivo, surjan las dudas sobre si abren o no los grandes supermercados.

Gracias a la liberalización, los comercios pueden decidir si abren o no este festivo siempre que cumplan la Ley 1/2004, de 21 de diciembre de Horarios Comerciales, que establece que el número mínimo de domingos y días festivos en los que las tiendas podrán permanecer abiertas al público será de dieciséis.

Las comunidades autónomas pueden modificar dicho número en atención a sus necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda limitar por debajo de diez los domingos y festivos de apertura autorizada.

En el caso de Baleares, el pasado mes de septiembre de 2024 el Govern, los sindicatos y las patronales del sector aprobaron por unanimidad la propuesta de calendario para 2025 de apertura comercial de domingos y festivos. En concreto, aprobaron abrir diez jornadas festivas. El 1 de noviembre fue uno de los días acordados en los que los comercios podrán abrir.

¿Abren los supermercados?

El supermercado Hipercentro, ubicado en la carretera de Sant Antoni, abrirá en horario habitual. La cadena fundada en Manacor permanecerá abierta de 9 a 21.30 horas.

Los supermercados Eroski también estarán abiertos al tratarse de un festivo autorizado. Aunque cada establecimiento decide su horario, el establecimiento de ses Païsses, el de la carretera de Sant Joan (y de Santa Eulària) de Ibiza y el de la carretera de es Canar no cerrarán y abrirán en su horario habitual.

La cadena de supermercados alemana Aldi abrirá el sábado. El establecimiento ubicado en Ibiza también estará disponible el Dia de Tots Sants para sus clientes en horario habitual, según informa la web de la cadena.

Lidl abrirá este sábado sus centros comerciales, según ha confirmado a este diario, ubicados en Ibiza, Santa Eulària (calle Río Grande) y Sant Antoni.

La cadena valenciana Mercadona, que suele cerrar por norma todos los festivos, abrirá sus puertas a sus clientes. El horario será de 9 a 15 horas.