El Ayuntamiento de Santa Eulària contará con un Plan de Emergencia Municipal (PEMU) con la finalidad de garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante diversas situaciones de riesgo en el municipio. El Plan está alineado con la normativa vigente en las Illes Balears y con las directrices del Sistema de Protección Civil, estableciendo los protocolos, los recursos y los procedimientos necesarios para la gestión de emergencias, incluyendo incendios, inundaciones, accidentes tecnológicos y otros escenarios adversos, según informa en una nota el Consistorio.

La aprobación inicial se realizará en la sesión plenaria de este jueves, en la que se ratificará este instrumento clave para la protección y seguridad de vecinos y visitantes. "El PEMU está diseñado para identificar, evaluar y priorizar los riesgos, así como para coordinar los recursos humanos y materiales del municipio y de las administraciones superiores", detalla el Ayuntamiento. De igual manera, el Plan contempla campañas de formación, información y prácticas de autoprotección dirigidas tanto a la ciudadanía como a los servicios públicos en situación de emergencia, así como los sistemas de seguimiento, valoración y recuperación tras la crisis. "De este modo, se promueve tanto la transparencia en la gestión pública como la confianza ciudadana en sus instituciones, dotando de procedimientos claros para la restitución de la normalidad", sigue la nota.

Respuesta rápida

Para Juan Carlos Roselló, regidor de seguridad ciudadana, "el Plan de Emergencias Municipal es una herramienta fundamental y muy necesaria para nuestro municipio. Nos permite responder con rapidez, eficacia y coordinación ante cualquier situación de riesgo, protegiendo a toda la comunidad y fortaleciendo nuestra capacidad de resiliencia ante futuras emergencias".

Para la elaboración de este plan, se ha trabajado de manera conjunta con los diferentes departamentos municipales relacionados con las emergencias, aportando conocimientos e ideas que han enriquecido su redacción. Asimismo, se considera fundamental colaborar de manera coordinada con los distintos organismos de emergencia de la isla (Ibanat, Guardia Civil, Bomberos o Emergencias 112) con el fin de minimizar los daños ante cualquier eventualidad o imprevisto.

Una vez aprobado en sesión plenaria, el Plan de Emergencia Municipal de Santa Eulària pasará una fase de exposición pública durante 30 días para la presentación de posibles alegaciones. Una vez aprobado, será remitido a la Comisión de Emergencias y Protección Civil de las Illes Balears, a los efectos de su homologación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2006 y en la normativa sectorial aplicable.