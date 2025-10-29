Santa Eulària celebra Halloween con actividades en los cuatro Punt Jove

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha preparado una completa programación para celebrar Halloween 2025 y el Día de Todos los Santos en los cuatro Punt Jove del municipio —Santa Eulària, Jesús, Santa Gertrudis y es Puig d’en Valls— con talleres, juegos, cine, cocina y actividades pensadas para jóvenes de 12 a 17 años.

Desde el pasado lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre, cada Punt Jove ofrecerá su propio calendario de propuestas temáticas: talleres de decoración y pintacaras, concursos de disfraces, cinefórums, escape rooms, gincanas de terror o sesiones de cocina creativa y monstruosa.

Entre las actividades más destacadas figuran el ‘Repte del terror’ en Santa Eulària, el ‘Escape room per a valents’ en es Puig d’en Valls, el cinefórum ‘Hocus Pocus’ en Jesús y la ‘Tómbola del terror’ en Santa Gertrudis, además de talleres para elaborar panellets, magdalenas mutantes o galletas con forma de dedos.

Con esta programación, el departamento de Juventud busca ofrecer un Halloween divertido, participativo y seguro, fomentando la creatividad y la convivencia entre jóvenes bajo el lema ‘Sense respecte no hi ha diversió’.

Los Punt Jove permanecerán cerrados el 1 de noviembre con motivo del Día de Todos los Santos.