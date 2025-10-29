Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Eulària celebra Halloween con actividades en los cuatro Punt Jove

El programa de la fiesta del terror se centra en los más jóvenes en Santa Eulària, con cine, ‘escape rooms’, disfraces o yincanas.

Cartel de Halloween en Santa Eulària. | ASE

Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha preparado una completa programación para celebrar Halloween 2025 y el Día de Todos los Santos en los cuatro Punt Jove del municipio —Santa Eulària, Jesús, Santa Gertrudis y es Puig d’en Valls— con talleres, juegos, cine, cocina y actividades pensadas para jóvenes de 12 a 17 años.

Desde el pasado lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre, cada Punt Jove ofrecerá su propio calendario de propuestas temáticas: talleres de decoración y pintacaras, concursos de disfraces, cinefórums, escape rooms, gincanas de terror o sesiones de cocina creativa y monstruosa.

Entre las actividades más destacadas figuran el ‘Repte del terror’ en Santa Eulària, el ‘Escape room per a valents’ en es Puig d’en Valls, el cinefórum ‘Hocus Pocus’ en Jesús y la ‘Tómbola del terror’ en Santa Gertrudis, además de talleres para elaborar panellets, magdalenas mutantes o galletas con forma de dedos.

Con esta programación, el departamento de Juventud busca ofrecer un Halloween divertido, participativo y seguro, fomentando la creatividad y la convivencia entre jóvenes bajo el lema ‘Sense respecte no hi ha diversió’.

Los Punt Jove permanecerán cerrados el 1 de noviembre con motivo del Día de Todos los Santos.

