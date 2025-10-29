Santa Eulària celebra Halloween con actividades en los cuatro Punt Jove
El programa de la fiesta del terror se centra en los más jóvenes en Santa Eulària, con cine, ‘escape rooms’, disfraces o yincanas.
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha preparado una completa programación para celebrar Halloween 2025 y el Día de Todos los Santos en los cuatro Punt Jove del municipio —Santa Eulària, Jesús, Santa Gertrudis y es Puig d’en Valls— con talleres, juegos, cine, cocina y actividades pensadas para jóvenes de 12 a 17 años.
Desde el pasado lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre, cada Punt Jove ofrecerá su propio calendario de propuestas temáticas: talleres de decoración y pintacaras, concursos de disfraces, cinefórums, escape rooms, gincanas de terror o sesiones de cocina creativa y monstruosa.
Entre las actividades más destacadas figuran el ‘Repte del terror’ en Santa Eulària, el ‘Escape room per a valents’ en es Puig d’en Valls, el cinefórum ‘Hocus Pocus’ en Jesús y la ‘Tómbola del terror’ en Santa Gertrudis, además de talleres para elaborar panellets, magdalenas mutantes o galletas con forma de dedos.
Con esta programación, el departamento de Juventud busca ofrecer un Halloween divertido, participativo y seguro, fomentando la creatividad y la convivencia entre jóvenes bajo el lema ‘Sense respecte no hi ha diversió’.
Los Punt Jove permanecerán cerrados el 1 de noviembre con motivo del Día de Todos los Santos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- Una jauría de perros atemoriza a los vecinos de un barrio de Ibiza
- Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza