Sant Joan pide la declaración de zona gravemente afectada por la dana

El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado este miércoles por unanimidad la solicitud al Consejo de Ministros para que se declare el municipio "como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, tras el paso de la dana 'Alice' el fin de semana del 11 y 12 de octubre de 2025".

Desde el equipo de gobierno municipal que preside la popular Tania Marí explican en una nota tras el pleno que, durante ese episodio "extraordinario de lluvias torrenciales e inundaciones, declarado con alerta naranja por Aemet y con activación del nivel IG-1 del Plan Inunbal por parte del Govern, Sant Joan sufrió importantes daños materiales en viviendas, locales comerciales, equipamientos municipales e infraestructuras públicas".

Además, añade que "se produjeron numerosos incidentes como inundaciones en vías públicas, caída de árboles, desprendimientos y riesgo de desbordamiento de torrentes, según el informe emitido por la Policía Local".

Por ello, el Consistorio ha solicitado al Consejo de Ministros, como ya hicieran los ayuntamientos de Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària, además del Consell, "no solo la declaración del municipio como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, sino también la aplicación de todas las medidas económicas y ayudas previstas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y en el Real Decreto 307/2005, para poder hacer frente a la restauración de viviendas, negocios y equipamientos".

Asimismo, el Consistorio "insta al Gobierno a adoptar medidas complementarias que permitan una recuperación integral de los daños sufridos, incluyendo la reparación de infraestructuras, servicios básicos y ayudas directas a las personas afectadas".

El acuerdo, detalla el equipo de gobierno municipal, será comunicado a la Delegación del Gobierno en Ibiza y Formentera "para su tramitación ante el Ejecutivo nacional".