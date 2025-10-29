Sant Antoni pondrá punto y final a las humedades del centro de salud

Las obras de impermeabilización del centro de salud de Sant Antoni comenzarán la próxima semana con la intención de solventar de manera definitiva las filtraciones de agua de lluvia que se producen desde la inauguración de las instalaciones. El Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) destaca en un comunicado las producidas en los patios interiores, que han provocado daños en los acabados de las estancias colindantes.

El plazo de ejecución previsto es de cinco meses desde la fecha de la firma del acta de comprobación del replanteo y se ejecutará en dos fases. La primera de ellas se centrará en la instalación de la cubierta y la segunda se enfocará en reparar los daños causados en el interior del edificio en las salas y espacios anexos a los patios.

La gerencia del ASEF realizó obras de reparación de la terraza y el canalón en agosto de 2024 tras la redacción de un informe de patologías desarrollado por un arquitecto. Este documento señala defectos de construcción como falta de estanqueidad en los paramentos verticales de los patios interiores y otros puntos de filtración producidos por la falta de impermeabilización de la terraza.

Un presupuesto menor

Aunque el presupuesto base de licitación de este procedimiento fue de 540.416,41 euros, finalmente el coste del contrato de ejecución de las obras fue de 514.682,31 euros. Ambas cifras incluyen el IVA. Además, la Oficina Técnica de Supervisión de la Subdirección de Infraestructuras y Servicios Generales del Servicio de Salud aprobó el proyecto ejecutivo presentado por el adjudicatario el 22 de enero.

El subdirector de gestión del área de infraestructuras de ASEF, Antonio Vázquez, señala que esta obra «pone solución definitiva a un defecto de construcción que ha afectado durante años al centro de salud de Sant Antoni». El representante añade que no sólo se solventarán las patologías detectadas que producían regularmente las filtraciones al llegar las lluvias, «sino que además se repararán los perjuicios causados en las estancias cercanas a los patios durante estos años». «Con esta obra garantizamos, de manera definitiva, la impermeabilización del centro y con ello el fin de las goteras que han acompañado al centro de salud de Sant Antoni desde su puesta en marcha», zanja.