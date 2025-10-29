Sant Antoni celebra la XVI edición de ‘Restaurat’ con el alioli como protagonista

El Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ha presentado la XVI edición de ‘Restaurat Sant Antoni’, el certamen gastronómico que cada otoño celebra los sabores de la isla y que este año tiene como protagonista indiscutible el alioli, símbolo de la cocina tradicional ibicenca. El evento, que se desarrollará del 3 de noviembre al 8 de diciembre, reunirá a doce restaurantes del municipio que ofrecerán menús especiales en torno a este producto, combinando tradición e innovación en cada propuesta.

La presentación se ha celebrado en el restaurante S·Marí Cocina-Bar, uno de los participantes, con la presencia del concejal de Sector Primario, Miguel Ángel Costa; el presidente de PimeefRestauración, Miquel Tur; el vocal en Sant Antoni de PIMEEF Restauración, Toni Cardona; y Teresa Bonet, de la empresa Luz Menú.

Uno de los platos presentados / ASA

“Restaurat Sant Antoni’ es un certamen ya consolidado que marca el final de la temporada turística y da la bienvenida al otoño e invierno con una oferta gastronómica de calidad”, ha destacado Miguel Ángel Costa, quien ha subrayado que el evento “pone en valor el producto local y está dirigido tanto a residentes como a visitantes”.

Por su parte, Miquel Tur ha recordado que “es una cita clásica de noviembre que ayuda a dinamizar la economía local y a mantener viva la actividad de los restaurantes fuera de la temporada estival”.

Concurso popular de alioli

Como novedad, Teresa Bonet ha anunciado la organización de un concurso popular de alioli, cuya información se dará a conocer próximamente. “Queremos que la gente participe activamente en esta celebración, en la que habrá grandes premios”, ha señalado.

Los establecimientos participantes en esta edición son: Ample 32, Can Mussonet, Es Rebost de Can Prats, Es Ventall, Grill Sant Antoni, La Farándula, La Josefita, La Villa de Portmany, S·Marí Cocina-Bar, Sa Palmera, Sa Prensa y Zebra Steak&Grill.

Creaciones culinarias para 'Restaurat' / ASA

Los comensales podrán elegir entre dos formatos: el ‘Menú Restaurat’, con entrante, plato principal y postre, o el ‘Menú Degustaurat’, una experiencia gastronómica compartida con tres a cinco elaboraciones y postre. Ambos tendrán un precio de 25 euros por persona, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa y asequible basada en los sabores auténticos de Ibiza.

Toda la información y el folleto del certamen están disponibles en www.restaurat.es, así como en las redes sociales del evento, donde se sortearán semanalmente menús para dos personas en los restaurantes participantes.