Salud desmonta la mitad de las 112 ambulancias programadas recién compradas en Baleares

La conselleria de Salud desmonta desde hace varias semanas las nuevas ambulancias programadas que superan el peso máximo permitido para el carné de coche. En total son 55 vehículos de la nueva flota del servicio sanitario los que están siendo modificados en la base asistencial del 061, donde se trabaja para aligerarlos y ponerlos en circulación cuanto antes.

Los carroceros están retirando parte del equipamiento ergonómico instalado de fábrica, como plataformas hidráulicas, anclajes reforzados o suelos antideslizantes, con el objetivo de rebajar los 3.500 kilos que marca la ley y permitir que puedan ser conducidos con el carné B, el de coche.

Cabe recordar que la medida afecta solo a las ambulancias de transporte programado, no a las urgentes. Desde la conselleria de Salud han prometido que las modificaciones serán "temporales" y que los elementos retirados se volverán a incorporar "cuando los profesionales dispongan del carné C1", cuya formación será financiada por el SOIB.

Con todo, la polémica provocó ayer una bronca política en el Parlament, con la oposición criticando lo que calificaron de "chapuza" al haber tenido que inmovilizar los vehículos recién comprados (parte de una flota de 246 ambulancias) al superar el peso permitido para circular con el carné B, que es el que tienen la mayoría de técnicos.