Una residente en Ibiza estalla en redes contra la basura y el turismo irrespetuoso: “¡Qué asco!”

Alexia Hartmann, alemana residente en Ibiza desde la infancia, ha encendido el debate en redes sociales al publicar un emotivo y directo video-denuncia. La médica y divulgadora muestra su frustración ante la basura encontrada en un enclave natural y cuestiona abiertamente el impacto del turismo masificado, abriendo un dilema sobre la conveniencia de compartir la ubicación de rincones secretos en las plataformas digitales.

El video comienza con una imagen impactante: una lata de cerveza, tres colillas y una compresa recogidas de un sendero. "¡Qué asco!", exclama Hartmann, utilizando este hallazgo como detonante para abordar la compleja relación de los isleños con el turismo.

La masificación

Hartmann reconoce que el turismo es "fundamental" y "beneficioso" para la economía local, ya que un alto porcentaje de familias y empresas dependen de este sector. Sin embargo, su crítica se centra en la vertiente más negativa de la masificación de los últimos años. "Vivimos en un paraíso, lo entiendo, es muy bonito, tiene muchas cosas que aportar, pero es que el turismo que viene, en gran parte —no voy a decir todo—, es un turismo bastante destructivo."

Define este fenómeno como "cochino" por la falta de respeto a la naturaleza, la rotura de elementos y la basura que genera. La joven llega a cuestionarse si, dados los costes de la limpieza y el daño sanitario, el beneficio económico final es realmente tan grande.

El dilema de la ubicación

El punto clave del vídeo se centra en la responsabilidad de los creadores de contenido al exponer los rincones naturales de la isla. Alexia confiesa sentir un "rechazo" a compartir ubicaciones, una práctica que, a su juicio, ha transformado lugares antes tranquilos de Ibiza en sitios abarrotados.

"Nosotros teníamos aquí muchos sitios donde antiguamente estábamos solos... A raíz del tema de compartir la ubicación en redes sociales, hemos perdido muchos sitios donde estábamos a gustito y tranquilos," lamenta.

La divulgadora se encuentra en un conflicto personal, ya que le encantaría "enseñar todo" y que sus seguidores disfruten de la belleza de la isla. No obstante, le asusta que al hacerlo, el lugar termine masificándose y degradándose si la persona que lo visita "no ama la naturaleza, si no la respeta".

El mensaje de Alexia Hartmann ha generado una ola de reacciones entre sus seguidores, abriendo la conversación sobre cómo equilibrar la promoción de la belleza natural de las islas y la urgente necesidad de preservarla ante el impacto del turismo de masas.