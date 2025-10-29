Palladium y Cáritas impulsan la inserción laboral en Ibiza con un centro de capacitación profesional

Palladium Hotel Group, a través de su proyecto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) Palladium Cares y en colaboración con la Fundación Abel Matutes, ha unido fuerzas con Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera para lanzar un nuevo Programa de Capacitación Profesional en Ibiza enfocado a la inserción laboral en el sector hotelero, según han anunciado este martes.

El proyecto, que inicia sus actividades el próximo mes de noviembre, nace con el objetivo de ofrecer oportunidades reales de empleo y acceso a formación especializada a personas en situación de vulnerabilidad con las que trabaja Cáritas, "respondiendo simultáneamente a la alta demanda de personal cualificado en la industria turística ibicenca".

Esta iniciativa "replica el éxito cosechado" por Palladium Cares con programas similares de capacitación profesional en América, donde ya ha establecido siete centros en países como Jamaica, México y Brasil. Con su llegada a Europa, la compañía "refuerza su compromiso social con las comunidades locales donde opera".

El nuevo centro ofrecerá "formación especializada en áreas vinculadas al sector hotelero y facilitará la posterior inserción laboral de los participantes, tanto en los establecimientos del grupo como en otras entidades del sector".

Formación especializada

El programa contará inicialmente con dos itinerarios formativos especializados: camarista de pisos y ayudante de cocina, con una duración de 90 horas cada uno repartidas entre formación teórica y práctica. La previsión es ampliar la oferta de cursos en futuras ediciones.

Un "aspecto diferencial y de valor añadido" es el equipo docente, que estará integrado por "profesionales con años de experiencia de Palladium Hotel Group, formadores de Cáritas y personal de la Escuela de Hostelería de Ibiza, lo que garantiza un enfoque práctico y enriquecedor para los alumnos".

Las 90 horas de formación se distribuirán en 46 horas de teoría, 20 horas de práctica impartidas por expertos de Palladium Hotel Group y la Escuela de Hostelería, y 24 horas a cargo de los formadores de Cáritas, que se centrarán en el desarrollo de habilidades transversales clave para el ámbito laboral.

Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera considera esta colaboración un "impulso muy importante" a las acciones que desarrollan desde su Programa de Empleo, ofreciendo a las personas la "esperanza vital de volver a reintegrarse socio laboralmente".

Los cursos, que se impartirán de noviembre a febrero en las nuevas instalaciones de Cáritas en Sant Rafael, contarán con un máximo de quince alumnos por grupo para "asegurar un acompañamiento cercano".

La inscripción está disponible a través de Cáritas y se dará prioridad a personas en situación de vulnerabilidad y perfiles de fundaciones colaboradoras con Palladium Cares.