El mercado inmobiliario balear sigue al alza: la demanda extranjera impulsa los precios

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y la Sociedad de Tasación han presentado este miércoles en la sede de la patronal una radiografía actualizada del mercado inmobiliario residencial en las islas, que apunta a una nueva subida de precios cercana al 10 % antes de finalizar el año.

La jornada, titulada 'Situación y Perspectivas del Mercado Inmobiliario Residencial en Baleares', ha contado con la participación del conseller de Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern balear, José Luís Mateo; el delegado general de Baleares de Sociedad de Tasación, Marc Pérez-Ribas; la responsable de Inteligencia de Mercado y Comunicación Estratégica del grupo, Leticia Sánchez; y el director general de Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reynés. El acto ha sido inaugurado por el secretario general de CAEB, Sergio Bertrán.

Durante la jornada se han analizado los factores que marcan la evolución del sector residencial, las tendencias del mercado y las perspectivas económicas nacionales, destacando la firmeza de la demanda y la estabilidad de las condiciones de financiación.

Pérez-Ribas ha señalado que “el mercado residencial mantiene una elevada actividad, impulsada por la fortaleza de la demanda y un contexto económico estable”, aunque advirtió que “los incrementos interanuales en las compraventas comienzan a moderarse, reflejando cierta estabilización tras varios semestres de fuerte expansión”.

En el caso de Baleares, las islas continúan entre las quince provincias con mayor número de operaciones de compraventa, sostenidas por la demanda nacional y extranjera. Además, el archipiélago encabeza el crecimiento de precios a nivel estatal, con diez semestres consecutivos de subidas interanuales.

Los expertos coincidieron en que el desequilibrio entre oferta y demanda sigue siendo uno de los grandes desafíos del mercado, agravado por la escasez de suelo urbanizable y el incremento de los costes de construcción.

De cara al cierre de 2025, Sociedad de Tasación anticipa una moderación del ritmo de crecimiento, aunque con una tendencia alcista sostenida, y subraya la necesidad de acelerar los procesos de promoción y producción de vivienda, especialmente en Baleares. “Será clave incrementar la oferta para contener la presión sobre los precios”, concluyó Pérez-Ribas, que prevé una intensificación del encarecimiento en las islas, con aumentos cercanos al 10 % en los próximos meses.