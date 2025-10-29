Localizados 13 migrantes en es Cubells
En lo que va de año, han arribado a Ibiza una veintena de pateras con cerca de 300 migrantes
La Guardia Civil del puesto de Sant Josep ha interceptado a un grupo de 13 personas de origen magrebí en la zona de es Cubells, en el municipio de Sant Josep, a las 00.30 horas de este miércoles.
Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares, las personas fueron localizadas durante la madrugada en un operativo de control desplegado tras detectarse su llegada a la costa del sur de la isla.
Los agentes del puesto de Sant Josep se hicieron cargo de la actuación. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la interceptación ni sobre el estado de los migrantes, que han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para seguir el protocolo establecido. Tampoco informa, como es habitual, la Delegación del Gobierno si a bordo de esta nueva patera había menores o mujeres.
En lo que va de año, han arribado a Ibiza una veintena de pateras con cerca de 300 migrantes. En el conjunto de las Pitiusas, han llegado más de 150 embarcaciones con más de 2.500 personas.
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- Una jauría de perros atemoriza a los vecinos de un barrio de Ibiza
- Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza