Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizados 13 migrantes en es Cubells

En lo que va de año, han arribado a Ibiza una veintena de pateras con cerca de 300 migrantes

Una patera llegada a las Pitiusas en una imagen de archivo

Una patera llegada a las Pitiusas en una imagen de archivo / DI

Redacción Digital

Ibiza

La Guardia Civil del puesto de Sant Josep ha interceptado a un grupo de 13 personas de origen magrebí en la zona de es Cubells, en el municipio de Sant Josep, a las 00.30 horas de este miércoles.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Baleares, las personas fueron localizadas durante la madrugada en un operativo de control desplegado tras detectarse su llegada a la costa del sur de la isla.

Los agentes del puesto de Sant Josep se hicieron cargo de la actuación. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la interceptación ni sobre el estado de los migrantes, que han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para seguir el protocolo establecido. Tampoco informa, como es habitual, la Delegación del Gobierno si a bordo de esta nueva patera había menores o mujeres.

Noticias relacionadas y más

En lo que va de año, han arribado a Ibiza una veintena de pateras con cerca de 300 migrantes. En el conjunto de las Pitiusas, han llegado más de 150 embarcaciones con más de 2.500 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents