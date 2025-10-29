Llama la atención
Los años que los vecinos de la zona de es Ca Marí en Formentera han tenido que soportar las molestias generadas por la central térmica de la zona, que por fin este lunes se cerró definitivamente. Al momento de apagado de la central, que ya sólo funcionaba unas veces al año, asistieron algunos de quienes han sufrido ruidos, vibraciones y humo.
Que el Ayuntamiento de Sant Antoni insistiera en varias ocasiones durante la presentación del plan de emergencias y el de actuación ante el riesgo de inundaciones en que llevaban tiempo trabajando en ellos y que no es una consecuencia de la dana sufrida a finales de septiembre y principios de octubre de este año en la isla. Desde agosto de 2024, indicaron.
Que haya empresas interesadas ya en fichar a los alumnos del máster especializado en turismo MICE antes, incluso, de que haya comenzado a impartirse, según destacaron desde la Escuela de Hostelería de Eivissa y la Universitat de les Illes Balears (UIB) durante la presentación de esta formación, la primera sobre turismo de congresos que se impartirá de forma presencial en la isla.
