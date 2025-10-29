Los jets privados son los principales responsables de las emisiones de CO2 en Ibiza

Desde el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation han señalado un "preocupante aumento respecto de 2023 del 3% en las emisiones de CO2 equivalente". Especial mención hace el informe de las emisiones ligadas al uso de combustibles fósiles a nivel local ya que en 2024, este consumo ha generado un 24,8% de CO2 equivalente, más que en 2023. "Como resultado, mientras en 2023 las emisiones procedentes del consumo de combustibles fósiles representaban el 48% del total de emisiones de la isla, en 2024 este porcentaje ha ascendido al 62 %", ha explicado Elisa Langley. A esto se le suma una temperatura media del mar que "se mantiene por encima de los 25 grados en verano, con una tendencia creciente".

Estos datos refuerzan, según las conclusiones del informe, la urgencia de reducir el consumo energético fósil y proteger los ecosistemas marinos. En ese sentido, Inma Saranova recuerda: "El combustible Jet-A1, utilizado en aviación, ha duplicado su consumo y es ya el principal responsable de las emisiones en Ibiza refleja un reto urgente. En un momento en que las concentraciones globales de CO₂ alcanzan niveles récord —con incrementos de 3,5 partes por millón entre 2023 y 2024, el mayor salto anual desde que se tienen registros— resultan esenciales las intervenciones locales dirigidas a los elementos que identificamos como fuente de emisiones".

Estudios recientes, apunta, "indican que los vuelos privados pueden emitir entre cinco y 14 veces más gases de efecto invernadero por pasajero que un vuelo comercial convencional y que entre 2019 y 2023 las emisiones globales de jets privados se incrementaron un 46%. Por tanto, para reducir las emisiones locales en Ibiza es imprescindible que la estrategia no se limite a impulsar renovables o eficiencia energética en los ámbitos convencionales, sino que incorpore medidas específicas en aviación con una regulación diferenciada de los vuelos más contaminantes y una mejora en el monitoreo y exigir que las emisiones procedentes de vuelos se informen a escala local para que formen parte de los indicadores insulares".

El Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2024 consolida al Observatorio como una herramienta fundamental para evaluar la evolución ambiental de la isla y orientar políticas públicas. "Nuestro objetivo es ofrecer una radiografía clara y objetiva del estado ambiental de Ibiza para que tanto las instituciones como la ciudadanía puedan tomar decisiones informadas", concluye la coordinadora del Observatorio, Elisa Langley. "Solo con conocimiento podremos avanzar hacia una Ibiza más sostenible", insiste.