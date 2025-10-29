Informe de Sostenibilidad de Ibiza: "fuerte caída" de la agricultura y aumento de las emisiones de CO2

La Fundación IbizaPreservation, a través de su Observatorio de Sostenibilidad, ha presentado este miércoles en Sa Nostra Sala el Informe de Sostenibilidad de Ibiza correspondiente a 2024, un documento que analiza 60 indicadores socioambientales alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El documento destaca avances significativos en energía renovable y superficie ecológica, con un crecimiento histórico del autoconsumo fotovoltaico y del suelo dedicado a agricultura ecológica, pero también alerta de una fuerte caída de la producción agraria y de un aumento de las emisiones de CO₂, dos de los principales retos ambientales que afronta la isla.

El acto ha contado con la presencia del conseller insular de Territorio de Ibiza, Mariano Juan, la coordinadora del Observatorio, Elisa Langley, y la directora ejecutiva de IbizaPreservation, Inma Saranova, quienes han destacado la importancia de los datos para orientar las políticas ambientales de la isla.

El conseller ha subrayado que "el informe refleja también avances en ámbitos donde el Consell tiene una incidencia directa, como el aumento constante de los pasajeros del transporte público colectivo o la mejora del rendimiento hídrico gracias a las inversiones realizadas en la modernización de las redes, cifras que muestran una tendencia positiva y confirman que las políticas impulsadas están dando resultados". "A lo largo de 2025, cuando entren en funcionamiento las reformas y los proyectos ya ejecutados, veremos mejoras aún más claras en materia de vertidos y eficiencia del agua", ha avanzado Juan durante su intervención.

A lo largo del año, el Observatorio ha difundido algunos de los indicadores más relevantes a través de notas de prensa. La presentación de este miércoles reúne por primera vez todos estos datos y ofrece una visión global y actualizada de la evolución ambiental de la isla. El conjunto completo de indicadores está disponible en la página web de IbizaPreservation, y el Informe 2024 recoge de forma sintética las principales conclusiones.

Fuerte caída de la producción agrícola

El informe muestra avances y retrocesos en diferentes áreas. Uno de los datos más alarmantes es la fuerte caída de la producción agrícola, uno de los principales retos que enfrenta la isla este año. Ejemplo de ello es que, pese a haber aumentado la superficie cultivada ligeramente en 2024 respecto de 2023, en la última década, las hectáreas dedicadas a cultivos herbáceos extensivos se han reducido un 81,3%, mientras que la producción total ha caído un 85,4 %.

Concretamente, en 2024 se registraron solo 3.704 toneladas de producción (2.618 toneladas menos que en 2023) frente a las más de 25.000 en 2014. También destaca la disminución del 88% en la producción de aceite respecto del año anterior y una pérdida general de frutales y viñedos, asociada al abandono del campo, la falta de relevo generacional y los efectos del cambio climático (plagas, fenómenos climáticos extremos, etcétera).

"La pérdida de producción agrícola local pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria y la resiliencia de los ecosistemas rurales. Es urgente reforzar el apoyo a los agricultores y promover una economía agraria sostenible", ha advertido Elisa Langley, coordinadora del Observatorio.

Producción ecológica

Pero en el campo no todo son malas noticias. El estudio destaca avances significativos en la transición ecológica, especialmente en agricultura sostenible. De hecho, la superficie de producción ecológica se ha duplicado desde 2020, alcanzando 1.452 hectáreas, lo que supone un 18,7% de la superficie agraria útil. Ibiza se acerca así, poco a poco, al objetivo europeo del 25 % de suelo ecológico para 2030.

En el ámbito energético, según señala Langley, "aún queda mucho por hacer para alcanzar los objetivos de neutralidad climática que marca la Unión Europea", ya que en 2024, Ibiza solo generó localmente el 34,7% de la energía eléctrica que consumió y la producción insular sigue dominada por fuentes fósiles, mientras que la energía solar fotovoltaica apenas representó el 1,19 % del consumo total.

Este nivel de generación renovable está muy por debajo del objetivo europeo del 42,5% para 2030. Pese a ello, hay un aspecto en el que sí se ha mejorado: el autoconsumo fotovoltaico ha continuado creciendo de forma exponencial. La potencia instalada pasó de 0,45 MW en 2019 a 25,9 MW en 2024, con más de 2.000 instalaciones activas. De esta manera, la energía generada por autoconsumo triplica ya la producción de los parques solares conectados a red.

En solo seis años, se han multiplicado las instalaciones registradas por 50 respecto de 2019. "Estos datos, así como los de generación de energía fotovoltaica en parques fotovoltaicos, que en 2024 registró un máximo histórico, con un crecimiento del 8,4 % respecto a 2023, demuestran que Ibiza poco a poco está avanzando hacia un modelo energético más sostenible y participativo, donde la ciudadanía juega un papel protagonista", ha destacado la coordinadora.

Presión humana, recursos hídricos, movilidad y residuos

Según el Informe, el agua sigue siendo uno de los principales retos de la isla. En 2024 la demanda urbana alcanzó los 19,76 hm³, con un 61% del consumo concentrado en temporada alta. Sin embargo, por primera vez, el consumo per cápita -la cantidad promedio de agua utilizada por persona y día-, fue mayor en temporada baja que en alta. Este cambio inusual en el consumo per cápita podría deberse a que, en los últimos años, la temporada turística se ha adelantado, generando una mayor actividad en los meses de primavera.

Durante ese periodo, muchos establecimientos comienzan la puesta a punto de infraestructuras turísticas —como piscinas, jardines o sistemas de climatización—, lo que incrementa el uso de agua antes del inicio oficial de la temporada alta. Además, al tratarse de un ratio per cápita, el consumo total se divide entre un número menor de personas presentes en la isla durante esos meses, por lo que el gasto medio de agua resulta más elevado. A ello se suma el crecimiento del número de residentes y segundas viviendas ocupadas todo el año, que también contribuye a aumentar la demanda en los meses tradicionalmente considerados de baja ocupación.

Otro dato preocupante es que el 24,4% del agua suministrada del conjunto de la isla no se registró en la red, lo que implica pérdidas cercanas al límite legal del 25 %. En los municipios de Sant Josep y Santa Eulària, este porcentaje llegó a superarse. Asimismo, la reutilización de aguas depuradas sigue siendo muy baja: solo 0,40 hm³ fueron reutilizables en 2024 frente a los 3,95 hm³ de 2021, debido a la elevada salinidad de los vertidos y a deficiencias en algunas depuradoras.

El Informe de Sostenibilidad 2024 también alerta del incremento del tráfico diario en la red viaria insular, con un máximo histórico de la Intensidad Media Diaria (IMD) -el promedio de vehículos que circulan en una vía en un día- de 11.498 en 2024; y del aumento de los residuos generados per cápita, que sitúan a Ibiza por encima de la media balear. El informe ha destacado también como punto negativo que la red de carriles bici sigue descendiendo, aunque sí se ha registrado una mejora del transporte público y la movilidad activa que "deben mantenerse como ejes prioritarios para reducir emisiones".

En cuanto al indicador de presión humana (IPH), Ibiza registró en 2024 un descenso ligero respecto de 2023 (-3,5%). Mientras el valor máximo anual tiende a disminuir, el mínimo muestra una tendencia a crecer. Pese a ello, Ibiza "continúa registrando una fuerte estacionalidad con la consecuente carga que soportan los recursos naturales durante los meses de verano". El informe destaca que la población en la isla de Ibiza ha aumentado un 1,4% en tan solo un año, pasando de 159.180 habitantes en 2023 a 161.485 en 2024. De forma continuada desde 2012, cuando se registraron 137.357 habitantes, este crecimiento ha sido gradual y constante del 15,1% en la última década.

Más emisiones de CO2

Desde el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation también han señalado un "preocupante aumento respecto de 2023 del 3% en las emisiones de CO2 equivalente". Especial mención hace el informe de las emisiones ligadas al uso de combustibles fósiles a nivel local ya que en 2024, este consumo ha generado un 24,8% de CO2 equivalente, más que en 2023. "Como resultado, mientras en 2023 las emisiones procedentes del consumo de combustibles fósiles representaban el 48% del total de emisiones de la isla, en 2024 este porcentaje ha ascendido al 62 %", ha explicado Elisa Langley. A esto se le suma una temperatura media del mar que "se mantiene por encima de los 25 grados en verano, con una tendencia creciente".

Estos datos refuerzan, según las conclusiones del informe, la urgencia de reducir el consumo energético fósil y proteger los ecosistemas marinos. En ese sentido, Inma Saranova recuerda: "El combustible Jet-A1, utilizado en aviación, ha duplicado su consumo y es ya el principal responsable de las emisiones en Ibiza refleja un reto urgente. En un momento en que las concentraciones globales de CO₂ alcanzan niveles récord —con incrementos de 3,5 partes por millón entre 2023 y 2024, el mayor salto anual desde que se tienen registros— resultan esenciales las intervenciones locales dirigidas a los elementos que identificamos como fuente de emisiones".

Estudios recientes, apunta, "indican que los vuelos privados pueden emitir entre cinco y 14 veces más gases de efecto invernadero por pasajero que un vuelo comercial convencional y que entre 2019 y 2023 las emisiones globales de jets privados se incrementaron un 46%. Por tanto, para reducir las emisiones locales en Ibiza es imprescindible que la estrategia no se limite a impulsar renovables o eficiencia energética en los ámbitos convencionales, sino que incorpore medidas específicas en aviación con una regulación diferenciada de los vuelos más contaminantes y una mejora en el monitoreo y exigir que las emisiones procedentes de vuelos se informen a escala local para que formen parte de los indicadores insulares".

El Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2024 consolida al Observatorio como una herramienta fundamental para evaluar la evolución ambiental de la isla y orientar políticas públicas. "Nuestro objetivo es ofrecer una radiografía clara y objetiva del estado ambiental de Ibiza para que tanto las instituciones como la ciudadanía puedan tomar decisiones informadas", concluye la coordinadora del Observatorio, Elisa Langley. "Solo con conocimiento podremos avanzar hacia una Ibiza más sostenible", insiste.