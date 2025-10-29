Ibiza diseña 15 planes diferentes de evacuación, uno por barrio

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado este miércoles su Plan Municipal de Emergencias (PEMU), un documento que la ciudad debería haber confeccionado hace 18 años, según marca la ley, y que busca reforzar la seguridad de la población ante los principales riesgos que amenazan al municipio.

El documento, que se aprobará este jueves en el pleno municipal, adapta las directrices autonómicas del Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (Platerbal) a la realidad local, para cumplir por fin con la Norma Básica de Autoprotección (NBA), promulgada en 2007 y que obligaba a las poblaciones españolas a diseñar un plan de este tipo siempre que cumplan determinados requisitos.

En el caso de Ibiza, arrastraba una triple obligación legal: por ser un núcleo de más de 20.000 personas, por ser zona turística y por su riesgo de incendios forestales y de inundaciones, como ha quedado demostrado con las dos recientes danas que han provocado cuantiosos desperfectos por toda la ciudad.

"El plan llega a tarde a nuestra ciudad, que lleva mucho retraso con esta cuestión", reconoce el alcalde, Rafael Triguero, satisfecho porque "después de 28 meses de gestión" de su equipo de gobierno, por fin van a saldar esta deuda histórica de la ciudad.

Por su parte, la edil de Protección Civil, Catiana Fuster, subraya que la redacción del plan "no solo cumple con la normativa vigente, sino que responde a una necesidad real de planificación, coordinación y prevención ante riesgos que, por desgracia, cada vez se manifiestan con mayor frecuencia e intensidad".

Tres áreas con riesgo de inundación

El nuevo plan identifica y evalúa nueve ámbitos de riesgo para la ciudad de Ibiza, uno de ellos el de inundaciones, en el que se describe que el municipio cuenta con tres Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación: Platja d'en Bossa, ses Figueretes y el área de influencia del torrente de sa Llavanera, ses Feixes y Talamanca.

Por su extensión, estas zonas suponen un riesgo elevado para el conjunto del municipio, lo que conlleva la obligación de redactar un Plan Municipal frente a inundaciones que aún está pendiente de elaborar. Además, el Ayuntamiento identifica nueve torrentes diferentes: sa Llavanera, canal de la Granada, canal de Can Vic, canal de can Coves, Sèquia de Can Manyà, Canal d'en Ferrer, Canal d'en Fita y Canal d'en Consol.

En cuanto al riesgo de incendios forestales, el PEMU indica que es moderado para el municipio, ya que la Zona de Alto Riesgo (ZAR) no alcanza el 50% de su superficie. De hecho, este porcentaje se reduce a la mitad, un 25%, porque Ibiza tiene una superficie forestal de 284 hectáreas, concentradas principalmente en Sa Serra Grossa y ses Feixes de Talamanca, mientras que la extensión total del municipio asciende a 1.101 hectáreas.

Otros ámbitos de riesgo son las sustancias peligrosas y los accidentes industriales, por la presencia y transporte de materiales inflamables hacia zonas de almacenamiento en Jesús y la carretera de Sant Antoni, y el transporte de mercancías peligrosas, por la circulación de camiones desde el puerto hasta los depósitos del municipio. Completan la lista los fenómenos meteorológicos adversos, la concentración de masas, la contaminación marina y el riesgo sísmico.

Planes de evacuación para 15 barrios

Además, el PEMU detalla planes de evacuación específicos para los 15 barrios de la ciudad, con 23 puntos de encuentro señalizados. Estos planes detallan rutas de evacuación, zonas seguras, infraestructuras críticas, albergues de emergencia y centros sanitarios de referencia.

El documento incluye fichas detalladas para cada núcleo de población, con ejemplos como Dalt Vila, donde se identifican tres puntos de encuentro —monumento a los Corsarios, aparcamiento de es Soto y paseo de Vara de Rey— y rutas de salida a través de avenida de España, la EI-800, avenida de Sant Jordi y la EI-700. También se presta especial atención a las personas mayores o con movilidad reducida, y a la dificultad de acceso en calles estrechas o empedradas.

Por otra parte, el plan establece tres niveles de situación operativa, en función de la gravedad y magnitud de la emergencia: situación 0, para daños leves o localizados, gestionados con recursos municipales; situación 1, para impactos significativos que requieren movilizar recursos externos a través del SEIB-112; y situación 2, cuando la magnitud del suceso supera las capacidades locales y se requiere activar el Platerbal, bajo dirección autonómica.

Cada nivel cuenta con su propio esquema de mando y grupos operativos que incluyen áreas de seguridad, intervención, logística, gabinete de información y comité técnico asesor.