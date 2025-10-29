Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en Ibiza y Formentera para este jueves 30 de octubre, por riesgo de lluvias localmente intensas que podrían dejar acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El aviso estará activo desde las seis hasta las 20 horas, con especial incidencia durante la mañana, cuando la probabilidad de precipitación alcanzará el 90%, según el pronóstico.

El día comenzará con cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormenta, que tenderán a remitir por la tarde para dejar paso a intervalos nubosos y temperaturas más frescas. Las máximas rondarán los 23 grados y las mínimas, los 18, mientras que el viento soplará flojo de componente norte y oeste con rachas de hasta 10 kilómetros por hora.

En total, se espera que los chubascos más fuertes se concentren entre las seis y las 12 horas, mientras que por la tarde la probabilidad de lluvia descenderá progresivamente hasta desaparecer a última hora del día.

Aniversario de la dana en Valencia

La activación de la alerta coincide con el aniversario de la dana de Valencia que se llevó la vida de 229 personas tal día como este jueves hace un año.

Ibiza ha sufrido desde el pasado 30 de septiembre tres episodios de fuertes lluvias (30 de septiembre, 11 y 12 de octubre), que anegaron distintas zonas de la isla así como importantes infraestructuras viarias como la carretera del aeropuerto.