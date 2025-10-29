Homenaje al dj fallecido Alex Kentucky con recaudación solidaria para Apaac

El Nassau Beach Club Ibiza ha entregado 6.202 euros a la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac), fondos recaudados durante el evento solidario ‘Forever Alex’, celebrado el pasado 9 de octubre en memoria del DJ Alex Kentucky, figura muy querida en la escena musical ibicenca y miembro de la familia Nassau durante décadas.

A pesar de la lluvia que acompañó la jornada, el encuentro se convirtió en una celebración del legado y la energía de Alex, reuniendo a numerosos amigos, artistas y amantes de la música en un ambiente de emoción y solidaridad. “La recaudación podría haber sido mayor, pero la energía y el espíritu compartido superaron cualquier obstáculo”, destacan desde Nassau Beach Club.

El evento contó con la participación altruista de destacados dj's locales y con la retransmisión en directo de Pure Ibiza Radio, Global Radio Ibiza y Ibiza Sónica, que hicieron llegar la música y el mensaje solidario a miles de oyentes dentro y fuera de la isla.

Programas de Apaac

La cantidad recaudada permitirá a Apaac continuar ofreciendo programas gratuitos de atención psicooncológica, fisioterapia, apoyo social y talleres ocupacionales, así como el acompañamiento a pacientes y familias que enfrentan el cáncer en Ibiza y Formentera.

Con esta donación, Nassau Beach Club reafirma su compromiso social y convierte el recuerdo de Alex Kentucky en una fuente de ayuda y esperanza. “Gracias por mantener vivo el legado de Alex y transformar su música en solidaridad”, señalaron desde la organización.