‘Grans Actius’ llega a Ibiza para impulsar la formación digital de los mayores de 55 años

El programa del Govern balear se instala en Santa Eulària y prepara su próxima expansión a Formentera

Los participantes en el curso consultan sus móviles

Redacción Ibiza

Ibiza

“He aprendido muchísimo en solo cuatro días”, comenta María Aurora. “Antes no sabía ni cómo poner el modo avión o leer una carta con código QR. Ahora me siento más segura y conectada con mis nietos”. En el aula del Centro Cultural de Puig d'en Valls, los portátiles se encienden y los móviles se alinean sobre las mesas. Los alumnos —hombres y mujeres mayores de 55 años— escuchan atentos. No son principiantes en la vida, pero sí en el mundo digital. Todos forman parte del programa Grans Actius – Curs de Vida Digital, una iniciativa del Govern balear que llega a Ibiza para reducir la brecha tecnológica y fomentar la inclusión social entre la población sénior.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, presenta el curso en Santa Eulària acompañado por el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González; la alcaldesa Carmen Ferrer; el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), Lluís Vegas; y la directora del programa, Layla Serra.

Presentación del programa 'Grans Actius' en Puig d'en Valls.

“Desde el inicio de la legislatura teníamos una prioridad muy clara: formar y acompañar a quienes pueden sentirse desplazados por la revolución digital”, afirma Costa. “Los participantes son un ejemplo de esfuerzo, de capacidad de adaptación y de voluntad de aprender”.

La alcaldesa Carmen Ferrer destaca que el curso “complementa las actividades que el municipio ya ofrece a las personas mayores en ámbitos como la salud, el bienestar o el ocio, y ahora también en el mundo digital”.

Por su parte, Layla Serra anuncia que el programa llegará próximamente a Formentera, completando así su implantación en todas las islas. “Lo hacemos con mucha ilusión, porque será la última isla en la que los mayores podrán moverse con independencia y seguridad en el entorno digital”, señala.

Formación práctica, gratuita y presencial

El Curs de Vida Digital constituye el núcleo del programa y ofrece una formación práctica, gratuita y presencial. Las clases se imparten en grupos reducidos, con un tutor por participante y todos los recursos tecnológicos necesarios. Los contenidos abarcan desde la identidad digital y la seguridad en línea hasta el uso de aplicaciones cotidianas, compras por internet o tendencias como la inteligencia artificial y ChatGPT.

El programa, gestionado por la Fundació Universitat-Empresa y financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya está implantado con éxito en más de 40 municipios de Baleares. Con su llegada a Ibiza, establece una sede fija en Santa Eulària, lo que permitirá ofrecer una programación estable y accesible para todos los interesados.

En un mundo cada vez más digital, Grans Actius enseña mucho más que a usar un móvil o un ordenador: ofrece a los mayores herramientas para ganar autonomía, confianza y conexión con su entorno. Como resume uno de los formadores, “no se trata solo de aprender tecnología, sino de no quedarse atrás en la sociedad del presente”.

