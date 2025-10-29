"Las fiestas han roto la imagen de Ibiza como turismo familiar"

A finales de julio pasado, el presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef) de Restauración, Miquel Costa, afirmó que «los elevados precios han ahuyentado al turismo familiar en la isla». A pesar de ello, hay quienes todavía intentan conservar y atraer a este tipo de público, que parece estar de capa caída. Este es el caso de Joan Escandell Serra, propietario del bar Can Tothom, Apartamentos San MiguelPark & Esmeralda Mar y la Cova de Can Marçà, quien considera que «hay que intentar recuperar el norte y volver a atraer al turismo familiar, ya que parece que lo hemos dejado de lado en los últimos tiempos».

Escandell regenta uno de los cerca de treinta establecimientos locales receptores de las insignias del sello Ibiza Family Moments. Esta iniciativa, promovida por el Consell y gestionada por Fomento del Turismo de Ibiza, reconoce la labor de hoteles, restaurantes, empresas de ocio, eventos, rutas y espacios turísticos públicos que ofrecen servicios orientados a las necesidades de las familias, garantizando unos estándares de calidad, seguridad y comodidad y, con ello, reforzando el posicionamiento de Ibiza como un destino acogedor para este tipo de visitantes.

Las insignias, aunque tienen un valor simbólico, son una «manera de impulsar el turismo familiar», según apuntó Escandell, que agregó: «Ibiza es un espacio de acogida para todo tipo de público. Hay cabida para el turismo de fiesta, gastronómico y también para el familiar».

César Mayol y Diana Mayol, centro de la imagen, con su insignia. / Marcelo Sastre

Por otro lado, Escandell lamentó que «el enorme ruido generado por el turismo de fiesta ha roto la imagen de Ibiza como destino familiar». «Es una pena que muchos visitantes no sepan que somos un buen sitio para que disfruten las familias».

Aunque el gerente de Can Tothom considera que Ibiza, como destino familiar, no atraviesa su mejor momento, confía en revertir la situación: «El tiempo pone a cada uno en su sitio y las familias son muy bienvenidas aquí. El mercado de Ibiza les volverá a abrir las puertas, estoy seguro, ya que todas las que vienen siempre se sienten muy cómodas y piensan en volver».

Otro de los galardonados en la jornada fue César Mayol, de Ibizaloe. Con la insignia en la mano, reconoció que «se está luchando mucho para no perder a las familias». «Parece que la apuesta por el turismo de lujo está afectando al turismo familiar y a las empresas que apostamos por este tipo de clientes», protestó Mayol.

A pesar del reconocimiento a Ibizaloe por impulsar el turismo familiar, explicó que su negocio está abierto a todo tipo de público: «Ofrecemos un producto enfocado principalmente en las familias. No obstante, nuestro servicio también atiende las necesidades de todo tipo de gente. Pueden venir desde personas que llegan a la isla por las discotecas, hasta turistas de lujo o parejas».

«Lo más importante es cuidar al turista»

Mayol dialoga tranquilamente con Diana Mayol, que acudió a la cita como representante de Ibiza Botánico Biotecnológico (BiBo Park). Para ella, «lo más importante es cuidar bien al turista». Además, considera que hay cabida para todo tipo de visitantes: «Podemos convivir todos perfectamente. Hay espacio para todos. No por haber familias debe dejar de haber turismo de lujo o gente que venga a la isla para disfrutar del ocio nocturno. Eso sí, para ello debemos hacer una buena promoción».

Galardonados en la jornada en la sala de plenos del Consell. / Marcelo Sastre

Diana Mayol consideró que la insignia es un reconocimiento que «une a los establecimientos de Ibiza que quieren mostrar otra cara de la isla». «Somos negocios que tenemos como objetivo ofrecer un mejor servicio a las familias, especialmente a aquellas que vienen a visitarnos».

A la gala, celebrada este miércoles en la sala de plenos del Consell de Ibiza, asistió el presidente insular, Vicent Marí, quien destacó que «Family Moments es mucho más que un club de producto: es una apuesta clara para consolidar y recuperar un segmento clave para la industria turística, como es el turismo familiar».

Además, Marí subrayó que las familias representan «el motor histórico de nuestro turismo, un público que valora la calidad, la proximidad y el respeto por el entorno y la gente de la isla».

El sello Ibiza Family Moments nació en el año 2016 fruto de una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Eulària y desde 2024 se ha extendido a todo el territorio insular gracias a la colaboración con los cinco ayuntamientos de la isla y el Consell.