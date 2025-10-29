Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sant Rafel

Fiesta familiar de Halloween en el Ibiza Botánico Biotecnológico

El jardín de BiBo Park durante el evento Astro Magic Lights.

El jardín de BiBo Park durante el evento Astro Magic Lights. / BiBo Park

Redacción Ibiza

Ibiza

El Ibiza Botánico Biotecnológico (BiBo Park) celebrará el viernes 31 de octubre, de 17 a 20 horas, una gran fiesta de Halloween en Familia en sus instalaciones de Sant Rafel. El parque se transformará en un escenario mágico con truco o trato, talleres, pintacaras, juegos, castillo hinchable, música en directo, el BiBooooh Tour, una experiencia nocturna con iluminación especial y sustos controlados.

No faltarán food trucks, bebidas para todos los gustos y hasta una maga tarotista para quienes quieran descubrir su destino, además de sorpresas para todas las edades.

Las entradas cuestan 35 euros para niños (de 4 a 15 años, todo incluido) y 15 euros para adultos, con bebida. Los menores de 4 años entran gratis. Desde BiBo Park animan a acudir disfrazados, siempre con atuendos adecuados para un ambiente infantil y sin elementos de terror extremo.

