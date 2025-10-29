Fiesta familiar de Halloween en el Ibiza Botánico Biotecnológico

El Ibiza Botánico Biotecnológico (BiBo Park) celebrará el viernes 31 de octubre, de 17 a 20 horas, una gran fiesta de Halloween en Familia en sus instalaciones de Sant Rafel. El parque se transformará en un escenario mágico con truco o trato, talleres, pintacaras, juegos, castillo hinchable, música en directo, el BiBooooh Tour, una experiencia nocturna con iluminación especial y sustos controlados.

No faltarán food trucks, bebidas para todos los gustos y hasta una maga tarotista para quienes quieran descubrir su destino, además de sorpresas para todas las edades.

Las entradas cuestan 35 euros para niños (de 4 a 15 años, todo incluido) y 15 euros para adultos, con bebida. Los menores de 4 años entran gratis. Desde BiBo Park animan a acudir disfrazados, siempre con atuendos adecuados para un ambiente infantil y sin elementos de terror extremo.