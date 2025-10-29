Educación financiera en Ibiza para la generación que podrá elegir no trabajar

El bullicio y alegría de los aproximadamente 200 adolescentes de los colegios e institutos Mestral, Virgen de las Nieves, Santa María y Sa Colomina inundan en la mañana del miércoles el Club Diario de Ibiza, donde se celebra la primera edición del Foro de Educación Financiera, patrocinado por CaixaBank y en el que participan el influencer y experto en finanzas Josep Vidal, y el también influencer e inversor en bolsa, Jaume Vidal.

"Oye, aquí no podéis comer", se escucha a una de las profesoras. "Está a punto de empezar, sentaos y no os levantéis más", reclama otra. Hacen su primera aparición entonces los ponentes Jaume y Josep Vidal, que esperan en la entrada del auditorio. Algunos de los estudiantes les reconocen y los señalan a sus compañeros. Se acercan entonces a saludar y a chocar la mano, como una estrella del rock.

Cuando están ya todos los alumnos, Pilar Abad, 'Piru', directora de banca de particulares de CaixaBank Baleares, es la encargada de abrir el foro con una breve exposición sobre la banca digital de imagin. Lo hace, también, como otra estrella del rock. "¿Os gusta pagar con el móvil? ¿Os gusta enviar o recibir dinero con el móvil?", pregunta. Los alumnos contestan todos un sí, generando una improvisada competición entre los centros. "Por aquí lo gritan más convencidos", dice Piru en referencia al sector en la que están sentados la mayoría de los estudiantes de Sa Colomina.

Pilar Abad 'Piru', en el I Foro de Educación Financiera del Club Diario de Ibiza / JA RIERA

Hackear la vida

Tras la exposición de Pilu llega el momento de Josep Vidal. "¿Quién de vosotros se aburre en clase? Hasta veo a algún profesor que dice que se aburre", bromea Vidal. El experto en finanzas achaca este hecho a que para muchos es difícil ver uso práctico en lo que estudian. "Las cosas están cambiando y el sistema tarda en actualizarse. Pero el instituto es el primer nivel, el básico, si queremos llegar al siguiente y seguir aprendiendo", explica Vidal. "Los responsables de vuestra educación sois, en primera instancia, vosotros mismos. Aunque os acompañen vuestros profesores y familia", añade.

Josep Vidal explica lo que él llama "hackear el sistema". De acuerdo con su planteamiento, los jóvenes poseen tiempo y energía, pero no dinero; los adultos tienen dinero y energía, pero no tiempo; y los mayores poseen dinero y tiempo, pero no la energía. "¿Os imagináis querer viajar por el mundo, tener el tiempo y el dinero pero no la energía? ¿A que queremos hackear el sistema? Pregunta a los alumnos, a lo que que responde un único sí de un estudiante, casi suplicante, que desata la carcajada del auditorio. Para conseguir cambiar esto, Vidal explica que "hay que ser parte del 1% que se adaptará a los cambios que vienen y que serán los que marquen el rumbo del mundo". Se refiere, entre otras cosas, a los cambios que trae la inteligencia artificial (IA) a la sociedad y la forma de trabajar que conocemos.

Los hermanos Jaume y Josep Vidal, en el I Foro de Eucación Financiera del Club Diario de Ibiza / JA RIERA

La fórmula del interés compuesto

"La IA hará que muchos de los trabajos desaparezcan en un futuro próximo. Entonces, la pregunta no es de qué voy a trabajar, sino cómo voy a ganar dinero", cuenta Vidal, ante un público ya en silencio sepulcral, expectante. "Sois parte de la primera generación que va a poder decidir no trabajar", añade. Los alumnos responden a esto con aplausos y vítores, a lo que Vidal se apresura a aclarar que eso no significa no formarse ni hacer nada. "Siempre hay que seguir estudiando. Formarse solo puede hacerte mejor", explica, para mostrar a continuación la fórmula del interés compuesto y explicar brevemente en qué consiste. "Tampoco necesitáis aprenderla, ya la sabe ChatGPT. El mundo va hacia la IA", afirma. "Adoro a ChatGPT, me hace todos los trabajos de catalán", se escucha desde el fondo que le explica una chica a sus compañeros.

Ganar y perder 2,5 millones

Jaume Vidal, inversor en bolsa e influencer, es hermano de Josep Vidal. A los 18 años comenzó a invertir en bolsa, primero con 5.000€ que consiguió ahorrar y después con cantidades mayores a medida que iba generando beneficios. De esta forma consiguió en siete años una fortuna de dos millones y medio de euros. "Todo lo que iba ganando lo invertía en bolsa", explica. Sin embargo, en un periodo de entre año y medio y dos años perdió todo su dinero. "El problema fue mi ego, me creí invencible", cuenta Vidal, quien añade: "En ese momento no quise enfrentarme a mis errores y lo pagué caro".

Jaume Vidal, en el I Foro de Educación Financiera / JA RIERA

A pesar de ello, Vidal destaca el valor del esfuerzo para recuperarse del batacazo. "En ese momento me fui a hacer el camino de Santiago con mi perrita, para pensar. Y tres años después estamos aquí hablando de educación financiera", explica. "Tener un objetivo claro y enfocarme en él, que era que no quería un trabajo de oficina que me impidiera ser dueño de mi tiempo, fue clave para luchar y recuperarme de nuevo", afirma. "Se trata de escuchar tu voz interior, de lo que realmente quieres hacer y cómo quieres vivir", concluye. Jaume Vidal declara tener ahora inversiones en bolsa, ingresos mensuales por parte de su academia de inversión, tres casas en alquiler, trabajar solo cuatro horas al día y vivir en México.

Al concluir la ponencia, son varios los chicos que se acercan a él a interesarse por la bolsa y preguntarle sus dudas. Son, quizá, el 1% que decidirá tomar un rumbo diferente al de la mayoría.