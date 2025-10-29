El álbum
Corazones que lloran
Un conocido proverbio hindú compara un libro destruido con un corazón que llora. Cuando se trata de la célebre serie de historias infantiles ‘Los Hollister’, quizá algún nostálgico se una a la lástima de ver tantos volúmenes perfectamente encuadernados entre cajas de pizza, envoltorios de galletas y trozos de cartón.
