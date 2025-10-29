La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico pide al Ayuntamiento que justifique su petición de recuperar la titularidad de la sede de Dalt Vila

La Asociación de Amigos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera ha manifestado su "sorpresa" ante la noticia publicada en el Diario de Ibiza el pasado 22 de octubre en la que se informaba de la intención del Ayuntamiento de Eivissa de solicitar al Ministerio de Cultura la reversión de los inmuebles que conforman la sede del Museo en Dalt Vila, actualmente cerrada al público por motivos técnicos y estructurales.

La Asociación considera "llamativo" que sea el propio Ayuntamiento de Ibiza —"que en 1903 cedió generosamente la antigua Universidad y la Capilla del Salvador para albergar el museo local"— quien ahora pretenda recuperar la titularidad de estos inmuebles. Más aún, apuntan, sin ofrecer "una justificación clara sobre los motivos de esta solicitud ni sobre el destino futuro que se prevé para los edificios", cuando "cabría esperar que el Consistorio actuara como garante de la protección del patrimonio arqueológico de la isla".

El colectivo recuerda que el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera permanece cerrado desde 2010, cuando se iniciaron las obras para impermeabilizar la plataforma del Baluarte de Santa Tecla. No obstante, subraya que el Ministerio de Cultura ha venido trabajando desde entonces en la "redacción de proyectos sucesivos destinados a su reapertura y mejora, incluyendo la eliminación de barreras arquitectónicas, la reordenación de espacios interiores y un posible plan de ampliación".

Tras un "largo proceso administrativo", el proyecto de ejecución fue aprobado en diciembre de 2019 por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico Artístico (Ciotupha) del Consell, conforme a la Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico de las Islas Baleares. Sin embargo, y "pese a contar con todas las autorizaciones pertinentes, el Ayuntamiento de Ibiza no ha concedido aún la licencia municipal necesaria para llevar a cabo las obras, lo que ha paralizado la inversión prevista —superior a los cuatro millones de euros— y ha provocado que los fondos sean finalmente destinados a otros museos del país".

Los argumentos

La Asociación, en su comunicado, también cuestiona los argumentos que se han esgrimido sobre la "presunta inestabilidad estructural del baluarte de Santa Tecla en relación con el vaciado parcial de tierras previsto en el proyecto". Recuerda que los informes técnicos encargados por el Ministerio de Cultura, "concluyen que no existe riesgo para la fortificación", y advierte de una posible "disparidad de criterios" respecto a otras intervenciones recientes en el entorno patrimonial de Dalt Vila, como la ejecución del aparcamiento subterráneo y el túnel de acceso al Parador de Ibiza.

"No quisiéramos pensar que existen distintas varas de medir o que haya otros intereses que se nos escapan", apuntan en su nota con respecto a la ejecución de otros proyectos.

Ante esta situación, la Asociación expresa su "preocupación por el futuro de las colecciones del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera", y alerta de que, en caso de que el proyecto no avance, "el Ministerio de Cultura podría decidir trasladar los fondos de titularidad estatal a otro centro museístico".

Finalmente, el colectivo insta al Ayuntamiento a "explicar públicamente los motivos y objetivos de su petición de reversión de la propiedad", y reclama una "solución consensuada entre el Ministerio de Cultura, el Govern balear, el Consell Insular y el propio Ayuntamiento que permita desbloquear la situación y garantizar la conservación y difusión del patrimonio arqueológico pitiuso".