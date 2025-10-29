Arrancan las obras de la Escuela Oficial de Idiomas de Ibiza en Sa Coma

Todavía es pronto para saber cuántos alumnos podrán aprender idiomas en la nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) en sa Coma, pero la existencia de sus futuras aulas ya es una realidad. Esta mañana se celebró el acto de colocación de la primera piedra para rehabilitar los antiguos pabellones 206 y 207 del recinto, en símbolo del inicio de las obras.

El conseller de Educación y Universidades del Govern Balear, Antoni Vera, visitó las instalaciones en compañía del presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y la directora de la Escuela Oficial de Idiomas, Marta Martínez, junto a otras autoridades.

26 aulas y seis idiomas

"Este nuevo centro dará respuesta a una necesidad real. Centenares de alumnos que hasta ahora tenían que compartir espacio en el instituto Sa Blanca Dona tendrán por fin unas instalaciones propias, modernas y adaptadas a los retos del siglo XXI", señaló Vera.

Las obras previstas tienen un periodo de ejecución de 18 meses y el interior de la nueva escuela contará con 3.700 metros cuadrados útiles. En ellos, se crearán 23 aulas para el alumnado más otras tres polivalentes. También habrá una biblioteca, una sala de estudio, una sala multimedia, una sala para hacer presentaciones y otra para exposiciones. Por otro lado, el centro contará con espacios para los seis departamentos educativos, uno por cada idioma que se seguirá impartiendo en la EOI (español, catalán, italiano, francés, inglés y alemán).

Se trata de "un proyecto que basa su diseño en una idea clave; la ampliación a través de tres crujías de las naves existentes para que, con una única acción, se resuelva la demanda del espacio que se necesitaba, la mejora de la eficiencia energética del edificio y, sobre todo, la climatización y la renovación de aire", explicó el arquitecto José López Parra, que ha diseñado estas instalaciones junto a los arquitectos José María Lizarán Martínez y José María García Sánchez.

Islas en transformación

Estas obras, que ejecuta el Consell de Ibiza, están financiadas por el Govern Balear y tienen un importe de 7.427.284,62 euros. Se trata de cerca de 800 mil euros más de lo previsto debido a la modificación que se tuvo que hacer después de que nadie se presentase a la primera licitación, anunciada en octubre de 2024: "Inicialmente eran 6,6 millones pero se sacó a licitación y quedó desierta. Con el paso del tiempo, todo sube, y se retarificó. Volvió a salir a licitación [en abril de 2025] y se adjudicó por el nuevo importe", explicó Marilina Ribas Cardona, consellera del departamento del Parque Insular de Servicios, a Diario de Ibiza.

Tras la adjudicación, comenzaron las obras que arrancan este miércoles de manera oficial. Vera, Marí, Serra y Martínez firmaron el acta que introdujeron en el interior de una caja, que después se enterró en un agujero hecho entre los dos pabellones que serán la futura escuela. En su interior, también se colocó un usb con una copia del proyecto, dos periódicos del día, y una bolsita con una copia de cada moneda en curso legal en la eurozona.

Parque de servicios

Este proyecto se enmarca en la iniciativa Illes en Tranformació, con la que Vera indicó que "el Govern apuesta por modernizar y ampliar los equipamientos públicos de todas las Islas Baleares". "Este centro es para los profesores, para los alumnos, para sus familias... Porque todos ellos son la razón de ser de esta inversión", añadió.

A esto mismo se refirió Marcos Serra, que compartió el orgullo que siente su Corporación al encontrarse la escuela en el municipio de Sant Antoni: "Ésta es una infraestructura muy esperada por la comunidad educativa y por toda la ciudadanía ibicenca, ya que es la primera vez que la EOI tendrá una sede propia y adaptada a sus necesidades".

También coincidió con ello Marí, que apuntó al inicio de estas "obras muy esperadas" como el "inicio de una realidad": "Forma parte de la conversión de Sa Coma en un verdadero parque de servicios", recordó. Aparte de las obras de la EOI, ya está en marcha la Escuela de Hostelería "y hay otros proyectos previstos, como el traslado de la Escuela de Turismo o un espacio residencial destinado a estudiantes y docentes", indicó Marí.