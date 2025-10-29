Actividades de Halloween para todas las edades en Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha organizado un amplio programa de actividades para celebrar Halloween y Tots Sants, con propuestas pensadas para todos los públicos y repartidas por diferentes espacios del municipio.

El viernes 31 de octubre, la concejalía de Desarrollo de la Economía Local y la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni impulsan el tradicional ‘truco o trato’ entre los comercios locales. Los ‘Monstruos de Portmany’ recorrerán las calles repartiendo caramelos sin azúcar y frutos secos en Sant Antoni (de 11 a 13 horas) y en Sant Rafel (de 17 a 18.30 horas).

Ese mismo día, el Espai Jove celebrará la Fiesta de Halloween, con talleres, videojuegos y experiencias de realidad virtual para niños de 6 a 11 años (de 11 a 14 horas). Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, abrirá el Túnel del terror para jóvenes de 8 a 14 años, junto a una nueva sesión de truco o trato.

El sábado 1 de noviembre, la carpa de Sant Rafel acogerá la Fiesta infantil de Tots Sants (de 11 a 14 horas), con talleres, castillos hinchables, una rifa y la tradicional trencada de frutos secos, además de la entrega de premios del Concurso de Pintura Rápida celebrado el domingo anterior.

También el sábado, el Espai Jove ofrecerá una jornada especial de juegos (de 12 a 21 horas) junto a Dracs d’Eivissa y la Asociación Otaku de Eivissa, con actividades temáticas, anime, videojuegos, juegos de mesa y realidad virtual.

Mesa de libros en la biblioteca

Como complemento, la biblioteca municipal ha preparado una mesa especial de libros de Halloween, disponible del 27 al 31 de octubre, con una selección de lecturas terroríficas para todas las edades.

Sant Antoni se convierte así en uno de los centros de la celebración de Halloween y Tots Sants en la isla, combinando tradición, diversión y cultura.