Absentismo en Ibiza: bajas "fraudulentas", horas extras en B y personal desmotivado

El debate sobre absentismo es un punto de discordia entre patronales y sindicatos. Ninguna parte niega que haya fraude en este sentido, pero los empresarios se muestran especialmente alarmados por una posible "normalización" de este "fenómeno". La parte sindical hace hincapié en la necesidad de diferenciar las bajas no justificadas de las bajas médicas o por maternidad/paternidad. Son dos de los ejemplos que expuso Ana López, responsable de acción sindical de CCOO en las Pitiusas, durante la jornada de Pimeef de este martes para tratar esta cuestión.

En este evento que dicha patronal organizó en colaboración con el Govern y el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) en el Club Diario de Ibiza, se pusieron sobre la mesa datos que muestran que el absentismo es menor en Baleares que en la media española. En todo caso, la patronal destaca que los niveles han ido creciendo de manera generalizada. La secretaría autonómica de Trabajo señala que la tasa de absentismo de Baleares en 2024 fue del 5,7%, por debajo de la media nacional (situada en el 6,7%), si bien «se constató una tendencia al alza respecto al año anterior». Randstad Research detalla, en un estudio sobre el primer trimestre de 2025, que este archipiélago es la comunidad con menos gente que no se presentó a su puesto: un 5,6% (frente al 7% en España), números que incluyen a las bajas por incapacidad temporal (IT). José María Peiró, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y catedrático emérito de la Universidad de Valencia, explica que "España lidera el absentismo por IT en Europa, su incremento y sus costes", superada solo por Francia. "En Baleares, sobre el total de jornadas potenciales, el absentismo pasó del 3,9% en 2018 al 5% en 2023".

Parte del público asistente al evento. / J.A. Riera

La patronal ibicenca también alerta de un crecimiento paulatino y de los problemas de organización que genera en el día a día de una empresa. Consuelo Antúnez, presidenta de la asociación de Construcción y derivados de Ibiza y Formentera de la Pimeef, fue una de las voces que alertó de las "bajas fraudulentas". "Ese es el problema. Si hay una ausencia de la que los compañeros de trabajo saben que es una baja médica de verdad, todo el mundo asume esa carga empatizando".

Antes de todo ello, ayer el presidente de la Pimeef, Alfonso Rojo, expresó: "Puede ser que antes se diese el absentismo, pero quizás no a estos niveles. Si hablamos de una pyme, en la que es muy difícil poder repartir el trabajo entre las personas, nos hace mucho daño. Y no lo podemos normalizar". Seguidamente, defendió que "los empleados puedan, con un salario justo, vivir de una forma justa; y que no tengan que hacer horas extras, muchas veces en la economía sumergida".

Renuncia voluntaria

López, de CCCO, también habló sobre un cambio de paradigma en los jóvenes: "No tienen la capacidad de tener aspiraciones y a veces se produce la renuncia voluntaria". Añade que entonces acceden a otra cosa que les dé "para vivir mejor", cubriendo pequeños caprichos para tratar de "llegar a su felicidad". "Antes tal vez tenías esa aspiración de poder llegar a tener un piso, coche u otras cosas en un momento dado. Y la cultura del esfuerzo estaba un poco más premiada: si te esforzabas veías posible llegar a tus objetivos". Sobre las bajas fraudulentas, señaló: "Todos presuponemos los motivos reales de la baja de un compañero, pero es un dato que no se puede exponer".

Diego Ruiz, secretario de organización y área interna de UGT, pide "trabajar sobre la prevención". "Cuanta más colaboración de los trabajadores con la dirección, más fácil será detectar los problemas". Manuel Sendino, gerente de la federación hotelera Fehif, lamentó que "el absentismo no justificado se ha convertido en un problema creciente".

La experta y directora de recursos humanos Rebeca Arjona, explicó, durante la jornada, presentada por la periodista Montse Monsalve, que "el absentismo es mucho más que un indicador de asistencia": "Es un termómetro de bienestar organizativo dentro de la compañía, y debemos analizarlo con una visión integral, entendiendo sus causas, trabajando todos sus cauces, combinar flexibilidad, salud mental, comunicación, liderazgo…". También habló de la otra cara, el "presentismo", que se da cuando el trabajador acude a su puesto a pesar de no estar en condiciones.