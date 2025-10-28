Un tour por Ibiza fuera de temporada: Platja d'en Bossa cerrada a cal y canto tras los 'closings'

Una de las zonas más emblemáticas y concurridas de Ibiza durante el verano, Platja d’en Bossa, muestra una imagen muy distinta con la llegada del otoño. En un vídeo que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver el paseo y las calles principales vacías, los bares y discotecas con las persianas bajadas y los carteles de “cierre de temporada” en la mayoría de establecimientos.

El contraste con los meses de julio y agosto es evidente. Durante la temporada alta, la zona se convierte en uno de los puntos neurálgicos del turismo de fiesta en la isla, con miles de visitantes disfrutando de locales icónicos como Ushuaïa o Hï Ibiza. Sin embargo, con el fin de la temporada turística, la vida nocturna se detiene y la calma se apodera de las calles.

El vídeo ha generado comentarios entre usuarios que destacan la “dualidad” de la isla: un destino que pasa de ser uno de los lugares más animados a un espacio casi fantasmagórico en cuestión de semanas. Otros aprovechan para reflexionar sobre el modelo turístico y la fuerte dependencia de Ibiza del sector turístico, mientras que unos pocos aseguran que es la mejor época para disfrutar de la zona.

Según datos del Consell de Ibiza, la temporada de 2025 ha registrado buenas cifras turísticas pese haber recibido menos visitantes, aunque la mayoría de negocios de Platja d’en Bossa cierran sus puertas entre finales de septiembre y mediados de octubre, cuando la demanda cae drásticamente.

Con los últimos vuelos ya reducidos y la mayor parte de trabajadores temporales regresando a sus ciudades, Platja d’en Bossa entra en su habitual hibernación, esperando el regreso del turismo que, año tras año, vuelve a darle vida con la llegada del calor.