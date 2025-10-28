Estos son los síntomas de un ictus, reconocerlos pueden salvarte la vida

La detección rápida de los síntomas de un ictus es clave para reducir las secuelas y salvar vidas. Con motivo del Día Mundial del Ictus que se conmemora mañana, el SAMU 061 Illes Balears recuerda que ante los primeros indicios de esta emergencia médica es fundamental actuar con rapidez y llamar de inmediato al 061.

Los principales síntomas de un ictus son claros y pueden aparecer de forma repentina:

Pérdida de fuerza o sensibilidad en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un solo lado del cuerpo.

en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un solo lado del cuerpo. Dificultad para hablar o comprender el lenguaje.

el lenguaje. Pérdida súbita de visión en uno o ambos ojos.

en uno o ambos ojos. Dolor de cabeza intenso y repentino, sin causa aparente.

El lema “el tiempo es cerebro” resume la urgencia con la que deben reconocerse y tratarse estos casos. Según el SAMU 061, el tiempo medio de respuesta desde la llamada hasta la llegada al hospital es de 59 minutos, un margen que puede marcar la diferencia entre una recuperación completa o una discapacidad permanente.

Aumento de casos

En lo que va de año, un centenar de personas han sufrido un ictus en Ibiza y Formentera, lo que representa el 14% de los casos atendidos en Baleares entre enero y septiembre, según datos de la Conselleria balear de Salud. En total, los episodios registrados se reparten entre un 13% en Ibiza y un 1% en Formentera, mientras que Mallorca concentra el 79% y Menorca el 7%.

El número de códigos ictus activados en Baleares ha aumentado un 23% respecto al año anterior, pasando de 624 en 2024 a 767 en 2025. Este incremento, explican desde el servicio de emergencias, está relacionado con el envejecimiento de la población y con una mayor capacidad de detección precoz gracias a la coordinación sanitaria.

Factores de riesgo de los pacientes

El informe del SAMU 061 indica que el 84% de los casos se dan en personas de entre 40 y 75 años, y que el 57% son hombres. La hipertensión arterial, el tabaquismo, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol figuran entre los principales factores de riesgo.

El Codi Ictus, operativo las 24 horas del día y los 365 días del año, integra todos los dispositivos sanitarios para garantizar una respuesta rápida y eficaz. Los hospitales de referencia —entre ellos Son Espases y Can Misses— trabajan coordinadamente con el SAMU 061 para reducir el tiempo de isquemia cerebral y mejorar el pronóstico de los pacientes.

El servicio de emergencias insiste en que la educación sanitaria de la población es fundamental para detectar los síntomas a tiempo. Además, mantiene su compromiso con la formación continua del personal médico y de enfermería, así como con la mejora de los protocolos de atención y detección telefónica desde la Central de Coordinación.

Reconocer los síntomas y actuar sin demora sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar muertes y reducir las secuelas neurológicas que deja el ictus, una enfermedad que cada año afecta a miles de personas en las Islas Baleares.