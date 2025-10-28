Sant Josep impulsa un plan pionero para fomentar la actividad física entre adultos inactivos
El 'Pla B@les' busca reducir el sedentarismo y promover hábitos de vida saludables
El Ayuntamiento de Sant Josep se ha convertido en el primer municipio de Ibiza en poner en marcha el 'Pla B@les', un programa pionero destinado a fomentar la actividad física y promover hábitos de vida saludables entre personas adultas inactivas o con problemas de sobrepeso y obesidad.
Impulsado por la dirección general de Deportes en colaboración con la conselleria de Salud y el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y del Deporte de las Illes Balears (Colef), el plan nace con el objetivo de reducir el sedentarismo mediante una coordinación directa entre profesionales sanitarios y especialistas en ejercicio físico.
El concejal de Deportes, Xicu Ribas, destaca: “Es un paso adelante para demostrar que hacer deporte es hacer salud, y que trabajando juntos podemos mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestra gente”.
El programa tendrá una duración inicial de seis meses y se desarrollará en los centros de salud de Sant Josep y Sant Jordi, con un total de 20 participantes derivados por personal sanitario. Los beneficiarios realizarán actividades gratuitas y adaptadas, dos veces por semana, con sesiones de una hora.
Según explicó Sonia Gil, directora del 'Pla B@les' en el municipio, el proyecto se dirige a personas con un índice de masa corporal entre 25 y 39,9, y combina una valoración inicial con un seguimiento continuo para facilitar el paso de la inactividad a la práctica regular de ejercicio físico.
El contrato para la coordinación y ejecución del programa ha sido adjudicado a la empresa Capitán Emo Coaching & Sports S.L. (OWN) por un importe de 17.953,98 euros.
Con esta iniciativa, Sant Josep refuerza su compromiso con la salud, el deporte y el bienestar ciudadano, apostando por la innovación y la colaboración entre ámbitos médicos y deportivos para mejorar la calidad de vida de la población.
Suscríbete para seguir leyendo
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- Una jauría de perros atemoriza a los vecinos de un barrio de Ibiza
- Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza