Sant Josep impulsa un plan pionero para fomentar la actividad física entre adultos inactivos

El 'Pla B@les' busca reducir el sedentarismo y promover hábitos de vida saludables

Presentación del Pla B@les

Presentación del Pla B@les / Ayuntamiento Sant Josep

Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep se ha convertido en el primer municipio de Ibiza en poner en marcha el 'Pla B@les', un programa pionero destinado a fomentar la actividad física y promover hábitos de vida saludables entre personas adultas inactivas o con problemas de sobrepeso y obesidad.

Impulsado por la dirección general de Deportes en colaboración con la conselleria de Salud y el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y del Deporte de las Illes Balears (Colef), el plan nace con el objetivo de reducir el sedentarismo mediante una coordinación directa entre profesionales sanitarios y especialistas en ejercicio físico.

El concejal de Deportes, Xicu Ribas, destaca: “Es un paso adelante para demostrar que hacer deporte es hacer salud, y que trabajando juntos podemos mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestra gente”.

El programa tendrá una duración inicial de seis meses y se desarrollará en los centros de salud de Sant Josep y Sant Jordi, con un total de 20 participantes derivados por personal sanitario. Los beneficiarios realizarán actividades gratuitas y adaptadas, dos veces por semana, con sesiones de una hora.

Según explicó Sonia Gil, directora del 'Pla B@les' en el municipio, el proyecto se dirige a personas con un índice de masa corporal entre 25 y 39,9, y combina una valoración inicial con un seguimiento continuo para facilitar el paso de la inactividad a la práctica regular de ejercicio físico.

El contrato para la coordinación y ejecución del programa ha sido adjudicado a la empresa Capitán Emo Coaching & Sports S.L. (OWN) por un importe de 17.953,98 euros.

Con esta iniciativa, Sant Josep refuerza su compromiso con la salud, el deporte y el bienestar ciudadano, apostando por la innovación y la colaboración entre ámbitos médicos y deportivos para mejorar la calidad de vida de la población.

