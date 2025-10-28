Sant Josep impulsa un plan pionero para fomentar la actividad física entre adultos inactivos

El Ayuntamiento de Sant Josep se ha convertido en el primer municipio de Ibiza en poner en marcha el 'Pla B@les', un programa pionero destinado a fomentar la actividad física y promover hábitos de vida saludables entre personas adultas inactivas o con problemas de sobrepeso y obesidad.

Impulsado por la dirección general de Deportes en colaboración con la conselleria de Salud y el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y del Deporte de las Illes Balears (Colef), el plan nace con el objetivo de reducir el sedentarismo mediante una coordinación directa entre profesionales sanitarios y especialistas en ejercicio físico.

El concejal de Deportes, Xicu Ribas, destaca: “Es un paso adelante para demostrar que hacer deporte es hacer salud, y que trabajando juntos podemos mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestra gente”.

El programa tendrá una duración inicial de seis meses y se desarrollará en los centros de salud de Sant Josep y Sant Jordi, con un total de 20 participantes derivados por personal sanitario. Los beneficiarios realizarán actividades gratuitas y adaptadas, dos veces por semana, con sesiones de una hora.

Según explicó Sonia Gil, directora del 'Pla B@les' en el municipio, el proyecto se dirige a personas con un índice de masa corporal entre 25 y 39,9, y combina una valoración inicial con un seguimiento continuo para facilitar el paso de la inactividad a la práctica regular de ejercicio físico.

El contrato para la coordinación y ejecución del programa ha sido adjudicado a la empresa Capitán Emo Coaching & Sports S.L. (OWN) por un importe de 17.953,98 euros.

Con esta iniciativa, Sant Josep refuerza su compromiso con la salud, el deporte y el bienestar ciudadano, apostando por la innovación y la colaboración entre ámbitos médicos y deportivos para mejorar la calidad de vida de la población.