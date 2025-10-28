Salud se compromete a reducir a tres meses el plazo para reintegrar las compensaciones por desplazamientos médicos

La consellera balear de Salud, Manuela García, ha afirmado durante el pleno del Parlament celebrado este martes que el Servicio de Salud balear está trabajando para que el reintegro de gastos o compensaciones en concepto de dietas y transporte para recibir asistencia médica en otra isla se haga en tres meses y no en los seis meses estipulados hasta el momento.

García se ha manifestado de esta manera en respuesta a una pregunta sobre los traslados desde otras islas del archipiélago balear al hospital de Son Espases, en Mallorca, formulada por Joana Gomila, de Més x Menorca. La diputada del Grupo mixto ha explicado que los pacientes y sus acompañantes tienen que avanzar de sus bolsillos el dinero que les cuesta desplazarse desde Menorca, Ibiza o Formentera hasta otras islas, así como los gastos derivados de su alimentación y pernocta, una cantidad elevada que después el Ib-Salut les reintegra pasados más de seis meses. Así mismo, Gomila ha considerado que las cantidades con las que se compensan estos gastos por desplazamiento para recibir asistencia médica son insuficientes, pues las cuantías actuales son de 20 euros al día para desayunar, comer y cenar y entre 60 y 90 euros para dormir.