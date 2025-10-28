Salud se compromete a reducir a tres meses el plazo para reintegrar las compensaciones por desplazamientos médicos
Los pacientes y sus acompañantes tienen que avanzar de sus bolsillos el dinero que les cuesta el desplazamiento, la comida y la estancia
P.M.V.
La consellera balear de Salud, Manuela García, ha afirmado durante el pleno del Parlament celebrado este martes que el Servicio de Salud balear está trabajando para que el reintegro de gastos o compensaciones en concepto de dietas y transporte para recibir asistencia médica en otra isla se haga en tres meses y no en los seis meses estipulados hasta el momento.
García se ha manifestado de esta manera en respuesta a una pregunta sobre los traslados desde otras islas del archipiélago balear al hospital de Son Espases, en Mallorca, formulada por Joana Gomila, de Més x Menorca. La diputada del Grupo mixto ha explicado que los pacientes y sus acompañantes tienen que avanzar de sus bolsillos el dinero que les cuesta desplazarse desde Menorca, Ibiza o Formentera hasta otras islas, así como los gastos derivados de su alimentación y pernocta, una cantidad elevada que después el Ib-Salut les reintegra pasados más de seis meses. Así mismo, Gomila ha considerado que las cantidades con las que se compensan estos gastos por desplazamiento para recibir asistencia médica son insuficientes, pues las cuantías actuales son de 20 euros al día para desayunar, comer y cenar y entre 60 y 90 euros para dormir.
- Antiguos alumnos del Instituto Santa Maria celebran un emotivo reencuentro en Ibiza
- Can Dog, la caída de un refugio animal con casi cuatro décadas de historia en Ibiza
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Ibiza: bajada de temperaturas y lluvias
- La 'casita en una cueva' de Ibiza: tiene habitación, despensa y barbacoa frente al mar
- Multazo por tirar una nevera industrial en unos contenedores de Ibiza
- Un conductor drogado arrolla varias motos aparcadas en el centro de Ibiza
- Una jauría de perros atemoriza a los vecinos de un barrio de Ibiza
- Marisco, tarta de fresas y un bolso de Dior en el cumpleaños de Nadia Jémez, la gota que colmó el vaso de la UD Ibiza