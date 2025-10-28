Rita Costa, vecina de es Ca Marí: "Por fin podemos descansar"

"Por fin podemos hacer realidad el sueño que teníamos y que no era más que poder descansar por las noches y poder respirar un aire limpio». Son las palabras con las que Rita Costa, una de las vecinas de la zona de es Ca Marí, en Formentera, pronunció este lunes tras el cierre definitivo de la central térmica. Costa acudió al acto con el que la isla se despide de esta infraestructura. Quería verlo con sus propios ojos.

Y es que ella es una de las vecinas que lleva dos décadas denunciando los perjuicios que su familia ha sufrido por los ruidos, vibraciones y la emisión de humo. Todo ello, según recordó, les obligaba a vivir recluidos en su casa. Así, no es de extrañar que acudiera al cierre emocionada. Costa explicó que los residentes en las viviendas cercanas a la planta estaban muy contentos: "Las cosas se han hecho bien".

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, calificó el cierre como «un hito que pone punto y final a décadas de ruido, humo y molestias para los vecinos de la zona». Además, reconoció que esto "llega tarde" para todos los que han estado sufriendo durante años "una situación que no era digna ni justa"

La central térmica y su turbina de gasóleo producían electricidad en la isla desde 1966 y a pesar de que ya estaba fuera de funcionamiento, se encendía varias veces al año para labores de mantenimiento. A partir de ahora se iniciará un proceso de desmantelamiento de la infraestructura que estará completado en un par de años, según explicaron durante la histórica jornada a la que asistieron el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard; el conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern del Govern Balear, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, acompañados por otros altos cargos políticos nacionales, autonómicos y locales así como por el delegado de Redeia en las Balears, Eduardo Maynau, y el director de Endesa en el archipiélago, Martí Ribas.